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Başakşehir maçı tam bir final

Başakşehir maçı tam bir final
F.Bahçe'nin Hollandalı yıldızı , sezonun ikinci yarısında çok zorlu maçlar oynayacaklarını ancak Başakşehir maçının çok kritik olduğunu söyledi. RVP, "İkinci yarı 2. maçımız Başakşehir ile... O maçı alırsak bizi tutamazlar" dedi.
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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