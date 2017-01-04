Yol Durumu
  1. PFDK’dan Chedjou’ya 3 maç ceza geldi
  2. 2.5 milyon euro istedi yönetim ipini çekti

2000 kadrosunu ezbere sayarım

Kulüp Dergisi’ne konuşan Hollandalı yıldız, “Çocukken izlediğim Galatasaray maçlarını anımsıyorum... UEFA Kupası’nı kazanan kadroyu ezbere sayabilirim” ifadesini kullandı.

2000 kadrosunu ezbere sayarım
Sezon başında LA Galaxy'den Galatasaray'a gelen Nigel de Jong, kulüp dergisine açıklamalar yaptı. Hollandalı yıldız, "Amsterdam'da pek çok Türk topluluğu var. Ya Galatasaraylı ya da Fenerbahçeli oluyorlardı. Çocukken izlediğim Galatasaray maçlarını anımsıyorum. Özellikle 2000'de kazanılan UEFA serüvenini… O kadronun hepsini sayabilirim. Türkler maçları seyretmek için toplanıyorlardı. Her zaman 'Cimbom' ismini duyabiliyordunuz. Duvarlardaki grafitilerde bile 'Cimbom' yazıyordu. Benim mahallemde özellikle herkes Galatasaraylıydı. Annem aynı mahallede yaşıyor. Ben Galatasaray'a imza attığım an herkes çılgınlar gibi sevindi" diye konuştu.

22 YILDIR ONU TANIYORUM
De Jong, "Riekerink ile 9 yaşımdayken tanıştım. 22 sene önce. Genç oyuncular ile çalıştığı için kurallara bağlıydı. Ona büyük saygı duyuyorduk" dedi.
Etiketler:
  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar