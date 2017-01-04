2000 kadrosunu ezbere sayarım

Sezon başında LA Galaxy'den Galatasaray'a gelen Nigel de Jong, kulüp dergisine açıklamalar yaptı. Hollandalı yıldız, "Amsterdam'da pek çok Türk topluluğu var. Ya Galatasaraylı ya da Fenerbahçeli oluyorlardı. Çocukken izlediğim Galatasaray maçlarını anımsıyorum. Özellikle 2000'de kazanılan UEFA serüvenini… O kadronun hepsini sayabilirim. Türkler maçları seyretmek için toplanıyorlardı. Her zaman 'Cimbom' ismini duyabiliyordunuz. Duvarlardaki grafitilerde bile 'Cimbom' yazıyordu. Benim mahallemde özellikle herkes Galatasaraylıydı. Annem aynı mahallede yaşıyor. Ben Galatasaray'a imza attığım an herkes çılgınlar gibi sevindi" diye konuştu.



22 YILDIR ONU TANIYORUM

De Jong, "Riekerink ile 9 yaşımdayken tanıştım. 22 sene önce. Genç oyuncular ile çalıştığı için kurallara bağlıydı. Ona büyük saygı duyuyorduk" dedi.