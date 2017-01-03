Popov’da dev pazarlık

Trabzonspor Spartak Moskova'dan kadrosuna katmak istediği Ivelin Popov için yeni bir teklif yaptı. Bu teklife göre Rus kulübüne 3 Milyon Euro veren bordo-mavililer, Popov'a da yıllık 1 milyon 600 bin Euro önerdi. Oyuncunun Türkiye'ye gelmek istememesi üzerine bir süre önce bu transferde geri adım atan Trabzonspor'un yeni teklifinin 3 Milyon Euro bonservis bedeli ve oyuncuya 1 milyon 600 Bin Euro'luk ücreti kapsadığı öğrenildi. Bu yeni teklif karşısında Spartak Moskova'nın bu transfere yine sıcak bakmadığı ancak görüşmelerin de tam olarak kapanmadığı, devam ettiği gelen haberler arasında.



TEKLİFE ZAM GELEBİLİR

Bordo-Mavili kulübe yakın kaynaklar Trabzonspor yönetiminin Ivelin Popov için girişimlere devam edeceği hatta son teklifini bir miktan daha arttıracağın belirtiyorlar. Yönetimin bu ısrarında teknik direktör Ersun Yanal'ın bu futbolcuyu kadrosunda görmeyi çok istemesinin büyük payı var. Bulgar futbolcu ile ilgili durumun 3-4 gün içinde kesinlik kazanması bekleniyor.