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Veli’yle ilgimiz yok

Başkan Muharrem Usta, Beşiktaş’ta forma giyen ’ın transferiyle ilgilenmediklerini açıkladı...

Veli’yle ilgimiz yok
Trabzonspor'un Beşiktaş'tan Veli Kavlak'ı gundemine aldığı ve transferde onemli mesafe aldığı iddiaları bizzat Başkan Muharrem Usta tarafından yalanlandı.

BAŞKA İSİMLER VAR
Başkan Usta, 'ın gundeminde olmadığını belirterek, "Beşiktaş'tan ilgilendiğimiz oyuncular var ama şu an itibariyle bu konuda goruşmeler suruyor. Veli Kavlak ise gundemimizde yok" dedi. Başkan Usta'nın Beşiktaş'tan istediği isimlerin Kerim Frei ve Ömer Şişmanoğlu olduğu, hem oyuncular ile hem de kulupleriyle goruşmelerin devam ettiği belirtildi.
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  • 02 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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