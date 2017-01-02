Trabzon’un gözü Camilo’da

İkinci yarıda ust sıralara tırmanmak icin transfer calışmalarını dort koldan surduren Trabzonspor'un gundemine yeni bir isim girdi... Brezilya basınının iddiasına gore Bordo-Mavililer, Botafogo formasını giyen Fernando Camilo Farias yani bilinen adıyla Camilo ile ilgileniyor. 30 yaşındaki futbolcu, orta alanın ortasında ve kanatlarda gorev yapıyor. Gecen sezon surpriz bir şekilde Suudi Arabistan ekibi Shabab'a transfer olan Camilo beklediğini bulamayınca yeniden ulkesine dondu. Scout ekibinin, Botafogo ile 2018'e kadar sozleşmesi olan yıldız futbolcuyla ilgili olumlu goruş bildirdiği, son kararın teknik direktor Ersun Yanal tarafından verileceği oğrenildi. Camilo'nun maliyetinin duşuk olması nedeniyle yonetimin transfere sıcak baktığı belirtiliyor.
İSTİKRAR PROBLEMİ BÜYÜK SORU İŞARETİ Camılo ile ilgili en buyuk sıkıntının ise oyuncunun yaşadığı istikrar problemi olduğu oğrenildi... Kariyeri boyunca 11 kulupte forma giyen Brezilyalı futbolcunun gittiği hicbir yerde tutunamaması kafa karıştı- rıyor. Camilo, gecirdiği ucak kazası ile gundeme gelen Chapecoense'nin formasını 2014-2016 yılları arasında giymişti. Yuksek top tekniği ile tanınan 1.74 boyundaki tecrubeli futbolcu uzaktan etkili şutları ile de tanınıyor. Camilo asistleriyle de un yapmış bir futbolcu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.