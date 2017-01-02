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CAS davası sonuçlanacak kupa müzeye gelecek

Yönetici Saral, CAS davası için “2017’de sonuçlanacak ve kupamız gelecek” dedi...

CAS davası sonuçlanacak kupa müzeye gelecek
Yönetici Gökhan Saral, yeni yılda şike sureciyle ilgili olarak onemli gelişmelerin yaşanacağını soyledi. Saral, "2017'de CAS-FIFA ne varsa sonuclanacak. Fener alayı ile kupamız muzemizde yerini alacak" dedi.
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  • 02 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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