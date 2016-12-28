Yine as futbolcular sahada

Bu akşam Türkiye Kupası E Grubu'ndaki 4. maçında Tuzlaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da hazırlıklar tamamlandı... Teknik direktör Riekerink, Tuzla ile Arena'da oynanan maçta olduğu gibi as futbolcuların ağırlıklı olduğu bir kadroyu sahaya sürecek. Galatasaray'ın Cenk, Cavanda, Chedjou, Semih, Linnes, De Jong, Hamit, Yasin, Bruma, Josue ve Eren 11'iyle oynaması bekleniyor.