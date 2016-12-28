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Yine as futbolcular sahada

Jan , Tuzla maçından mutlak galibiyet bekliyor

Yine as futbolcular sahada
Bu akşam Türkiye Kupası E Grubu'ndaki 4. maçında Tuzlaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da hazırlıklar tamamlandı... Teknik direktör Riekerink, Tuzla ile Arena'da oynanan maçta olduğu gibi as futbolcuların ağırlıklı olduğu bir kadroyu sahaya sürecek. Galatasaray'ın Cenk, Cavanda, Chedjou, Semih, Linnes, De Jong, Hamit, Yasin, Bruma, Josue ve Eren 11'iyle oynaması bekleniyor.
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  • 28 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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