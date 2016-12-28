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Uruguaylı Fitipaldo Galatasaray’da

Uruguaylı Fitipaldo Galatasaray’da
Galatasaray Odeabank, Uruguaylı oyun kurucu Bruno Fitipaldo ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Son olarak İtalyan ekibi Capo d'Orlando'da forma giyen Fitipaldo bugün sağlık kontrolünden geçecek. Galatasaray oyuncu ve kulübüne toplam 300 bin dolar ödeyecek.
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  • 28 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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