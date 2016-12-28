Uruguaylı Fitipaldo Galatasaray’da

Galatasaray Odeabank, Uruguaylı oyun kurucu Bruno Fitipaldo ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Son olarak İtalyan ekibi Capo d'Orlando'da forma giyen Fitipaldo bugün sağlık kontrolünden geçecek. Galatasaray oyuncu ve kulübüne toplam 300 bin dolar ödeyecek.