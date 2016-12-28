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Muhammet geri dönüyor

Muhammet geri dönüyor
Tarihinin en kötü ilk yarı performansına imza atan Trabzonspor'da takımdan gönderilecek isimler netleşmeye başladı... Teknik direktör Ersun Yanal'ın ikinci devre kadroda düşünmediği Muhammet Demir'e eski kulübü Gaziantepspor talip oldu. Yıldız futbolcunun da bu transfere sıcak baktığı belirtiliyor. Trabzonspor'un Muhammet'e karşılık Gaziantepspor'dan Orkan Çınar'ı isteyebileceği gelen bilgiler arasında.
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  • 28 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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baksoy baksoy

Ersun YANAL ' a N.DOYE ve SUNG yeter tabi bir de kapı gibi AYTAÇ ' ı ,İBANEZİ ve ONAZİ ' si var rahatlıkla küme düşeriz tabi bu tuzağa başkan düşerse ? Adam takımı sabote etmek için gelmiş.

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cevapla 28.12.2016 16:21
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