Muhammet geri dönüyor

Tarihinin en kötü ilk yarı performansına imza atan Trabzonspor'da takımdan gönderilecek isimler netleşmeye başladı... Teknik direktör Ersun Yanal'ın ikinci devre kadroda düşünmediği Muhammet Demir'e eski kulübü Gaziantepspor talip oldu. Yıldız futbolcunun da bu transfere sıcak baktığı belirtiliyor. Trabzonspor'un Muhammet'e karşılık Gaziantepspor'dan Orkan Çınar'ı isteyebileceği gelen bilgiler arasında.
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Ersun YANAL ' a N.DOYE ve SUNG yeter tabi bir de kapı gibi AYTAÇ ' ı ,İBANEZİ ve ONAZİ ' si var rahatlıkla küme düşeriz tabi bu tuzağa başkan düşerse ? Adam takımı sabote etmek için gelmiş.
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