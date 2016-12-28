Muhammet geri dönüyor

Tarihinin en kötü ilk yarı performansına imza atan Trabzonspor'da takımdan gönderilecek isimler netleşmeye başladı... Teknik direktör Ersun Yanal'ın ikinci devre kadroda düşünmediği Muhammet Demir'e eski kulübü Gaziantepspor talip oldu. Yıldız futbolcunun da bu transfere sıcak baktığı belirtiliyor. Trabzonspor'un Muhammet'e karşılık Gaziantepspor'dan Orkan Çınar'ı isteyebileceği gelen bilgiler arasında.