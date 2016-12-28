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Kadıköy’de 15 deplasmanda 16

Kadıköy’ün papucu dama atıldı. puanların çoğunu deplasmanda kazandı

Kadıköy’de 15 deplasmanda 16
Fenerbahçe geçtiğimiz sezonların aksine ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda kötü bir perforsans ortaya koydu. 8 iç saha maçının 4'ünde puan kaybetti. İşin ilginç yanı Sarı-Lacivertli ekip ilk yarıda deplasman maçlarında daha çok puan topladı. Dış sahada 16 puan toplayan Fenerbahçe, sahasında 15 puanda kaldı. Kanarya, 34 golle ligin en çok gol atan takımı olmayı başardı.

Tarihinin en kötü sezon başlangıcını yapan , son 9 haftadaki performansıyla yeniden şampiyonluğun güçlü adaylarından biri olmayı başardı.
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  • 28 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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