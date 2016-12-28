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İkinci yarı daha iyi olacağız

, “İkinci yarı daha iyi bir Beşiktaş olacak, o anlamda çalışacağız” diye konuştu.

İkinci yarı daha iyi olacağız
Beşiktaş'ın hocası , "İkinci yarı daha iyi bir Beşiktaş olacak, o anlamda çalışacağız. Oyuncularımız yetenekli ama daha da üst seviyeye çıkmalılar. Yarına umutla bakıyorum" dedi. Güneş, belirli noktalarda fazla oyuncuları olduğuna dikkat çekerek, "6 tane oyuncumuz genç takımdan. Biz hepsini idmana çıkarıyoruz. Gitme kalma ile ilgili karar veremeyiz. Oyunculardan bazıları gidecekler, bazıları kalacaklar. Bunlarla ilgili size konuştum. Yönetim kurulu karar verecek, biz fikrimizi söyleyeceğiz" şeklinde konuştu.
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  • 28 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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