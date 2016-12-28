İkinci yarı daha iyi olacağız

Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş, "İkinci yarı daha iyi bir Beşiktaşolacak, o anlamda çalışacağız. Oyuncularımız yetenekli ama daha da üst seviyeye çıkmalılar. Yarına umutlabakıyorum" dedi. Güneş, belirli noktalarda fazla oyuncuları olduğuna dikkat çekerek, "6 tane oyuncumuz genç takımdan. Biz hepsini idmana çıkarıyoruz. Gitme kalma ile ilgili karar veremeyiz. Oyunculardanbazıları gidecekler, bazıları kalacaklar. Bunlarla ilgili size konuştum. Yönetim kurulu karar verecek, biz fikrimizi söyleyeceğiz" şeklinde konuştu.
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