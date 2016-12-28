Fener'den dev operasyon

Ocak ayında 10 numara ve sağ bek alacak olan Fenerbahçe yönetimi, Emenike’nin gönderilmesi durumunda forvet de transfer edecek. Sarı-Lacivertliler, Ben Arfa’yı bitirdikten sonra diğer isimlere yönelecek.
Süper Lig'de ilk yarıyı 3-0'lık Trabzonspor galibiyeti ile bitiren Fenerbahçe'de artık gözler transfere çevrilmiş durumda.
PSG 'TAMAM' DEDİ
Teknik direktör Dick Advocaat'la çok olumlu bir ilişki kuran Sarı-Lacivertli yönetim, Hol- landalı hocanın istediği 3 takviyeyi yapmak için seferberlik ilan etmiş durumda. Son yılların en büyük ara transfer operasyonunu yapmayı planlayan yönetimin ilk hedefi Hatem Ben Arfa... 6 aylık kiralama konusunda PSG ile her konuda anlaşmaya varan Fenerbahçe yönetimi, Fransız yıldızı ikna için çalışmalarını sürdürüyor. Alınan bilgilere göre Paris'ten ayrılmaya sıcak bakmayan Ben Arfa, Fenerbahçe'nin teklifi sonrası süre istedi.
ARTIK AN MESELESİ PSG kulübünün de Draxler transferi sonrası forma giyme şansı iyice azalan Ben Arfa'ya Fenerbahçe'ye gitmesi konusunda telkinlerde bulunduğu öğrenildi. Son gelinen noktada Ben Arfa'nın Sarı-Lacivertliler'e 'evet' demesi an meselesi olarak değerlendiriliyor. Fenerbahçe, bu transferi bitirdikten sonra sağ bek takviyesile yönelecek. 5 oyuncudan oluşan bir liste hazırlayan yönetim, Emmanuel Emenike'nin gönderilmesi durumunda kadrosuna bir de genç forvet oyuncusu katacak.
PSG'DEUMDUĞUNUBULAMADI
Bu sezon PSG formasıyla ligde 14 maçta forma giyen Ben Arfa sadece 2 asist üretebildi. 2014-2015 sezonunda Nice formasıyla yakaladığı müthiş çıkışın ardından PSG'ye transfer olan Hatem Ben Arfa beklenen performansın çok altında kaldı.
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