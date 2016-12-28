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Fener Lens’in tapusunu alacak

UEFA ile yapılan mali anlaşma yönetimin elini kolunu bağlıyor. sezon sonunda 7 milyon Euro satın alma opsiyonunu kabul edip Lens’i 1 yıl daha kiralamaya çalışacak.

Fener Lens’in tapusunu alacak
Fenerbahçe'de kariyerinin belki de en iyi performansını sergileyen Jeremain Lens, taraftarın sevgilisi oldu. Fenerbahçeli taraftarlar sanal alemde Lens'in bonservisinin alınması için sürekli talepte bulunurken Sarı-Lacivertli yönetim de elini kolunu bağlayan UEFA kriterleri karşısında bir çözüm yolu bulmaya çalışıyor. Önümüzdeki sezon sattığı futbolcu bedeli kadar transfer yapabilecek olan Fenerbahçe, Lens'i yine kiralamaktan başka şansı yok gibi! Bunun için de bonservisi elinde tutan Sunderland yönetimini ikna etmek zorunda. Fenerbahçe yönetimi 7 milyon Euro satın alma opsiyonunu ortaya koyarak Lens'i 1 yıl daha kiralamak için çaba sarfedecek. Bunun için de Lens'in Sunderland yönetimine baskı yapmasını isteyecek. Büyük bir ihtimalle küme düşecek olan Sunderland'ın da bu teklife sıcak bakması bekleniyor.

F.BAHÇE'Yİ AYAGA KALDIRDI
Süper Lig'de 7 asist ve 2 gollük bir performansı bulunan maç içindeki katkısı ise bundan daha fazla olan Lens'in UEFA Avrupa Ligi'nde M.United'a bir golü bulunuyor.

Hollanda basını Trabzonspor maçında 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Lens'ten övgüyle bahsetti. Haberde Sarı- Lacivertli takımın adım adım liderliğe yürüdüğü belirtildi.
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  • 28 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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