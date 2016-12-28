Emenike krizi kapıda!

Disiplinsiz hareketleri nedeniyle Fenerbahçeyönetiminin gözden çıkardığı EmmanuelEmenike yine başa bela olacağa benziyor.
PLANLAR ALT ÜST OLUR
Sarı-Lacivertliler, Rus ekibi SpartakMoskova'nın önceki gün yaptığı 6aylık kiralama teklifine çok olumluyaklaşmıştı. Fakat alınan bilgileregöre Nijeryalı yıldız, yöneticilerle konuşarak "Birdaha Rusya'da oynamam" ifadesini kullandı.Emenike'den gelecek parayı transferde kullanmakisteyen Fenerbahçe yönetimi, bu çıkışın ardındanşok yaşadı. Sarı-Lacivertliler'in Emenike'yi, "Artıkburada bir geleceğin yok. Bütün sezon oynamadanbekleyeceğine Rusya'ya git" sözleriyle iknaya çalışacağıöğrenildi. Yıldız futbolcu 2013-2015 arasındaSpartak Moskova'da oynamıştı.
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