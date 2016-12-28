Emenike krizi kapıda!

Disiplinsiz hareketleri nedeniyle Fenerbahçe yönetiminin gözden çıkardığı Emmanuel Emenike yine başa bela olacağa benziyor.



PLANLAR ALT ÜST OLUR

Sarı-Lacivertliler, Rus ekibi Spartak Moskova'nın önceki gün yaptığı 6 aylık kiralama teklifine çok olumlu yaklaşmıştı. Fakat alınan bilgilere göre Nijeryalı yıldız, yöneticilerle konuşarak "Bir daha Rusya'da oynamam" ifadesini kullandı. Emenike'den gelecek parayı transferde kullanmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, bu çıkışın ardından şok yaşadı. Sarı-Lacivertliler'in Emenike'yi, "Artık burada bir geleceğin yok. Bütün sezon oynamadan bekleyeceğine Rusya'ya git" sözleriyle iknaya çalışacağı öğrenildi. Yıldız futbolcu 2013-2015 arasında Spartak Moskova'da oynamıştı.