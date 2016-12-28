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Bursaspor yönetimi ‘istifa yok’ dedi

Yeşil-Beyazlı yönetim, ’nun istifasını kabul etmedi...

Bursaspor yönetimi ‘istifa yok’ dedi
Gençlerbirliği önünde alınan 2-0'lık yenilgi sonrası taraftarların protestosuyla karşılaşan Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu istifasını yönetime sundu.

YÖNETİM DÜN TOPLANDI
Fakat dün toplanan Yeşil-Beyazlı yönetim, tecrübeli hocanın istifasını kabul etmedi. Hamza Hamzaoğlu bu gelişme sonrası yönetime teşekkür edip göreve devam etme kararı aldı.
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  • 28 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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