Bursaspor yönetimi ‘istifa yok’ dedi

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Gençlerbirliği önünde alınan 2-0'lık yenilgi sonrası taraftarların protestosuyla karşılaşan Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu istifasını yönetime sundu.
YÖNETİM DÜN TOPLANDI
Fakat dün toplanan Yeşil-Beyazlı yönetim, tecrübeli hocanın istifasını kabul etmedi. Hamza Hamzaoğlu bu gelişme sonrası yönetime teşekkür edip göreve devam etme kararı aldı.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Gazete
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