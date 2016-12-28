Beşiktaş’tan son teklif

Beşiktaş, stoper ManoelMessias için sıcak saatler yaşıyor.Kartal, Cruzeiro'nun 6milyon Euro'luk bonservis bedelitalebi üzerine 4 milyon Euro'yakadar çıktı. Ancak Brezilya kulübü,indirime yanaşmayınca siyah-beyazlılar,tekliflerini Rhodolfo+3 milyonEuro olarak güncelledi. Cruzeiro'nun Rhodolfo'nunbonservisini 1.5 milyon Euro sayıp,4.5 milyon Euro istemesi üzerine, Beşiktaşlıyöneticiler, daha fazla rakam yükselsetemeyeceklerinibelirtip beklemeye geçti.
ETO'O iKNA TURLARINDA Beşiktaş'a gelmek isteyen AntalyalıEto'o, yönetimi ikna etmeye çalışıyor. Beşiktaş'taJackson Martinez ismi de gündemde.
VARDAR'DAN TUNAY İDDİASI Beşiktaş'ıneskiyöneticisiSinan Vardar,twitter'dan, "Arkadaşlar,Babeltransferi bitti.Tunay Torun da alındı.Brezilya'dan bir stopergelmek üzere" dedi.
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