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’tan son teklif

Yönetimi, Messias için 6 milyon Euro isteyen Cruzeiro'ya son teklifini sundu. Siyah-beyazlılar, Rhodolfo+3 milyon Euro da ısrarcı...

Beşiktaş’tan son teklif
Beşiktaş, stoper Manoel Messias için sıcak saatler yaşıyor. Kartal, Cruzeiro'nun 6 milyon Euro'luk bonservis bedeli talebi üzerine 4 milyon Euro'ya kadar çıktı. Ancak Brezilya kulübü, indirime yanaşmayınca siyah-beyazlılar, tekliflerini Rhodolfo+3 milyon Euro olarak güncelledi. Cruzeiro'nun Rhodolfo'nun bonservisini 1.5 milyon Euro sayıp, 4.5 milyon Euro istemesi üzerine, yöneticiler, daha fazla rakam yükselsetemeyeceklerini belirtip beklemeye geçti.

ETO'O iKNA TURLARINDA
Beşiktaş'a gelmek isteyen Antalyalı Eto'o, yönetimi ikna etmeye çalışıyor. Beşiktaş'ta Jackson Martinez ismi de gündemde.

VARDAR'DAN TUNAY İDDİASI
Beşiktaş'ın eski yöneticisi Sinan Vardar, twitter'dan, "Arkadaşlar, Babel transferi bitti. Tunay Torun da alındı. Brezilya'dan bir stoper gelmek üzere" dedi.
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  • 28 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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