Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-0 yenerek Spor Toto Süper Lig'in 16 haftalık ilk bölümünü moralli kapattı.

Süper Lig'in ilk 3 maçında 1 puan toplayarak tarihinin en kötü sezon başlangıcını yapan sarı-lacivertli ekip, daha sonra gösterdiği performansla çıkış yakaladı. Ligde ilk yarının son haftasında Trabzonspor'a konuk olan Fenerbahçe, mücadeleyi Jose Fernandao, Moussa Sow ve Jeremain Lens'in golleriyle 3-0 kazandı.

Fenerbahçe, bu sonuçla 16 maç sonunda 9. galibiyetine ulaştı. Sezonun ilk yarısında 9 galibiyetin yanı sıra 4 beraberlik ve 3 yenilgi alan sarı-lacivertli takım, sezonun 16 haftalık ilk bölümünü 31 puanla, lider Medipol Başakşehir'in 5, ikinci Beşiktaş'ın 4, üçüncü Galatasaray'ın 2 puan gerisinde, dördüncü sırada tamamladı.

SOW, 7 GOLE ULAŞTI

Fenerbahçe'nin Senegalli futbolcusu Sow, bu sezonki 7. golünü attı.

Bu sezon daha önce Kasımpaşa, Çaykur Rizespor (3), Gençlerbirliği (2) maçlarında fileleri havalandıran Sow, Trabzonspor maçında sarı-lacivertli takımın 2. golünü atarak ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltti.

Müsabakayı 1 gol, 1 asistle tamamlayan Hollandalı Lens ise sarı-lacivertli formayla Süper Lig'deki 2. golünü kaydetti.

Brezilyalı golcü Fernandao ise 15. haftadaki Gençlerbirliği maçının ardından Trabzonspor karşılaşmasında da gol atarak ligdeki gol sayısını 2'ye çıkardı.

TRABZONSPOR'A 15 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, Trabzonspor'a 14'ü Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere son 15 resmi müsabakada yenilmedi.

Rakibi karşısında resmi maçlarda son kez 2010-2011 sezonunun ilk yarısında, 23 Ağustos 2010 tarihinde evinde 3-2'lik sonuçla mağlup olan sarı-lacivertli takım, daha sonraki 15 resmi karşılaşmadan 10 galibiyet, 5 beraberlik çıkardı.

TRABZONSPOR'A KARŞI KALESİNİ KAPATTI

Sarı-lacivertli ekip, uzun süredir kaybetmediği rakibi karşısında son 9 maçta gol dahi yemedi.

2011-2012 sezonunda, 6 Mayıs 2012 tarihinde Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda deplasmandaki maçta rakibini 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, daha sonra oynadığı 9 müsabakada Trabzonsporlu futbolculara gol izni vermedi. Sarı-lacivertliler, bu maçlarda rakip filelere 15 gol attı.

Bu arada, taraflar arasındaki son 8 maçın 4'ü golsüz bitti.



