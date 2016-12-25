Kartal zirveye pençesi

Beşiktaş, Süper Lig'de evinde Gazintepspor'u 1-0 yendi. 12. dakikada Oğuzhan'ın savunmanın arkasına gönderdiği pasta Cenk hareketlendi ancak Gökhan kalesini terk ederek tehlikeyi önledi. Devamında Tolgay'ın ortası savunmaya çarparak dışarıya gitti. 18'de Beşiktaş savunmasının arkasına gönderilen pasta Kangwa, Fabri'den sıyrıldı ancak savunma son anda araya girerek onun topu ağlara göndermesine izin vermedi. 41'de Quaresma korneri paslaşarak kullandıktan sonra Beşiktaşlı futbolcular kendi aralarında pas yaptı. Devamında ceza sahasında topla buluşan Aboubakar topu ağlara gönderdi. 45'te Quaresma'nın ortası savunmadan döndü. Quaresma savunmanın elle oynadığı yönünde penaltı itirazında bulundu ancak hakem oynayın dedi.
ANTEP ÖNEMLi FIRSATLAR HARCADI 50'de hızlı gelişen Gaziantepspor atağında İlhan Fabri'yle karşı karşıya kaldı. Onun vuruşunda Fabri kalesinde başarılıydı. 62. dakikada konuk ekip bir kez daha gole çok yaklaştı. Beşiktaş savunmasının arkasına gönderilen pasta Rhodolfo'dan sıyrılan Ghilas kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top dışarıya gitti. 68'de Gökhan Gönül'ün ortasında altıpasta topla buluşan Cenk'in şutunu Gökhan çıkardı. Dönen topta Cenk bir kez daha vurdu ancak Gökhan yine kurtardı. 78'de Aboubakar, ceza sahası içinde Barış tarafından düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullananOğuzhan Özyakup topuGökhan'a nişanladı.
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