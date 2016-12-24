Fener Rusya’da tarih yazdı

Fenerbahçe'dendestan... Sarı-lacivertliler,Turkish Airlines AvrupaLigi 14. hafta maçındalider CSKA Moskova'yı deplasmanda95-79 mağlup etti.F.Bahçe normal süresi 75-75biten maçın uzatmalarında sadece4 sayı yedi... Müthiş savunmasıylakazanan Kanarya,CSKA Moskova'nın AvrupaLigi'nde sürdürdüğü evindeki17 maçlık galibiyet serisineson verdi. Sarı-lacivertliler ayrıca14. haftada 9. galibiyetinielde etti. Fenerbahçe'de EkpeUdoh ve Bobby Dixon müthişperformanslarıyla zaferi getirenisimler oldular. Ekpe Udoh, 17sayı, 11 ribaunt, 5 blok ile oynarkenDixon 25 sayı, 3 ribauntve 6 asistle maçı tamamladı.
DAÇKA DA GERİDEN GELİP KAZANDI Fenerbahçe ayrıca rakibine bu sezon Avrupa Ligi'nde ikinci yenilgisini tattırmış oldu. CSKA ligdeki ilk yenilgisini bir başka temsilcimiz DarüşşafakaDoğuş'tan almıştı. Fenerbahçe dün nasıl 13 sayı geriden gelip kazandıysa Darüşşafaka da dün benzer bir galibiyete imza attı. İsrail ekibi MaccabiTel Aviv karşısında 17 sayı geriye düşen Daçka rakibini 86-84 mağlup etti. Wilbekin 23 sayıyla galibiyetin mimarı oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.