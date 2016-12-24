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Fener ’da tarih yazdı

, Avrupa Ligi’nde normal süresi 75-75 biten maçın uzatmalarında sadece 4 sayı yedi. Udoh ve Dixon galibiyeti getirdi

Fener Rusya’da tarih yazdı
Fenerbahçe'den destan... Sarı-lacivertliler, Turkish Airlines Avrupa Ligi 14. hafta maçında lider CSKA Moskova'yı deplasmanda 95-79 mağlup etti. F.Bahçe normal süresi 75-75 biten maçın uzatmalarında sadece 4 sayı yedi... Müthiş savunmasıyla kazanan Kanarya, CSKA Moskova'nın Avrupa Ligi'nde sürdürdüğü evindeki 17 maçlık galibiyet serisine son verdi. Sarı-lacivertliler ayrıca 14. haftada 9. galibiyetini elde etti. 'de Ekpe Udoh ve Bobby Dixon müthiş performanslarıyla zaferi getiren isimler oldular. Ekpe Udoh, 17 sayı, 11 ribaunt, 5 blok ile oynarken Dixon 25 sayı, 3 ribaunt ve 6 asistle maçı tamamladı.

DAÇKA DA GERİDEN GELİP KAZANDI
Fenerbahçe ayrıca rakibine bu sezon Avrupa Ligi'nde ikinci yenilgisini tattırmış oldu. CSKA ligdeki ilk yenilgisini bir başka temsilcimiz Darüşşafaka Doğuş'tan almıştı. Fenerbahçe dün nasıl 13 sayı geriden gelip kazandıysa Darüşşafaka da dün benzer bir galibiyete imza attı. İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv karşısında 17 sayı geriye düşen Daçka rakibini 86-84 mağlup etti. Wilbekin 23 sayıyla galibiyetin mimarı oldu.
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  • 24 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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