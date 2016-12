Teröre karşı tek ses tek yürek

Son dönemde ülkeyi yasa boğan terör saldırılarının ardından Yıldızlar Karması Vodafone Arena'da şehit ve gazilerimizin yakınlarına yardım için özel bir karşılaşma yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı bu anlamlı geceye vatandaşlarımız çok büyük bir ilgi gösterdi. Vatandaşlarımız tek yumruk olarak "Devlet millet el ele" sloganıyla tüm dünyaya net bir mesaj yollarken 40 futbolcu ve 14 teknik adam sahaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, terörle mücadelede tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Terör örgütleri, gözlerini kan ve kin bürümüş bir şekilde önlerine çıkan herkese katledip can acıtıyor. Önceki hafta Beşiktaş- Bursaspor maçı sonrası gerçekleşen saldırılarda 37'si polis 44 şehit, 248 yaralı verdik" ifadesini kullandı.



TERÖRÜ BİR VE BERABER OLARAK BİTİRECEĞİZ

Erdoğan son 1.5 yılda kesintisiz mücadeleyle dolu bir dönem yaşadıklarını ifade ederek, "Polisimiz, askerimiz, ve bu millet terörü bir ve beraber olarak bitirecektir. Yeter ki bir olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım. Benim milletimden ricam şudur. Biz tek milletiz, Türküyle, Kürdüyle, Abazasıyla, Boşnağıyla 80 milyon tek millet. Biz tek bayrak, şehidimizin kanının rengi, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, her yıldız bir şehittir" diye konuştu.



YERLİLER 4-3 YENDİ. FUTBOLCULAR SELAM VERDİ

Bayrakları bayrak yapanın üstündeki kan olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Güneydoğu'da şöyle olacakmış, burada böyle olacakmış, bedelini ödersiniz ve ödüyorsunuz. 780 bin kilometrekare ile tek vatan ve tek devlet. Türkiye Cumhuriyeti'nden başka bizim devletimiz yok" dedi. Yerliler, yabancıları 4-3 yendi. Yerliler'in gollerini Emre (pen.), Selçuk Şahin, M.Akyüz, Selçuk İnan yabancıların ise Josef ve Kweuke (2) attı.







BAKANLAR DA ŞEHİT AİLELERİ İÇİN ARENA'DA

Yıldızlar Karmasının maçına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.



İNŞALLAH BÖYLE ACILAR BİR DAHA YAŞANMAZ

Beşiktaş kaptanı Tolga Zengin önemli mesajlar verdi... Milli futbolcu, "Bu işin maddi boyutundan öte manevi boyutu önemli. Bir olmamız önemli. İnşallah bir daha böyle acılar yaşamayız" dedi. Antalyaspor'un Kamerunlu süper yıldızı Samuel Eto'o ise "Önemli olan böyle günlerde destek olmak. Biraz mutluluk verebildiysek ne mutlu bize" diye konuştu. Selçuk İnan, "Belki de bizim için bu sezonun en önemli maçı. Buradan elde edilecek gelirle şahit ailelerinin acıları dindirmek mümkün değil ama onlara destek olmak adına önemli bir organizasyon" ifadesini kullandı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir polise gösterdiği yakın ilgi sosyal medyada da büyük alkış aldı.







TÜRK GİBİ HİSSEDECEĞİM

Yardım maçına katılan en önemli isimlerden birisi de Galatasaraylı Wesley Sneijder'di... Karşılaşma öncesinde açıklama yapan Hollandalı yıldız kullandığı ifadelerle herkesin alkışını topladı. Sneijder, "Tek bir ulus görüntüsü göstermek çok önemli. 4 senedir burada yaşıyorum. Burada kaldığım sürece hep bu duygularla hareket edip, kendimi bir Türk gibi hissedeceğim" dedi. Sneijder'in bu sözleri sosyal medyada tüm takım taraftarlarından büyük alkış topladı.





Beşiktaş'taki saldırıda şehit düşen Kartal Yuvası çalışanı Tunç Uncu'nun ailesi de maçtaydı.



BİZ DE NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ

Ülkemizi Çin'de temsil eden Burak Yılmaz da dün Vodafone Arena'daydı. Tecrübeli futbolcu, "Sporcular olarak elimizden geleni yapmak istiyoruz. Üzerimize düşen bir şey var, onun için buradayız. Şehitlerimize birkez daha Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. Burak Yılmaz dünkü organizasyonda yer alan Süper Lig dışından tek futbolcu oldu... Barcelona'lı Arda Turan da gelmeyi çok istemesine rağmen Kral Kupası maçı nedeniyle izin alamadı.