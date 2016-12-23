Şehit ailelerine 50 milyon TL

Yaşanan terör saldırılarına karşı ortak bir duruş sergilemek amacıyla VodafoneArena'da gerçekleştirilen "ŞehitlereSaygı" sloganıyla Yıldızlar Karması maçında şehit aileler için çok önemli bir gelir elde edildi. Sponsorluk, bağışlar ve yayın haklarından elde edilen gelirlerin toplamının 50 milyonTL'yi bulduğu bildirildi. Türkiye Futbol FederasyonuBaşkanvekili Servet Yardımcı dün geceki maç öncesinde yaptığı açıklamada 50 milyon TL'lik rakamı açıklayan kişi oldu. Organizasyona ilginin yüksek olduğu kulüplerin, açılan hesapların, maç ve sponsorluk geliriyle birlikte yayın gelirlerinin toplamının böyle bir rakama tekamul ettiği ifade edildi.
ÜÇ EFSANE BİR ARADA
Türk futbolunun ünlü teknik adamları FatihTerim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli,Yıldızlar Karması dayanışla maçı için biraraya gelen isimlerden oldular. Başakşehirkaptanı Emre Belözoğlu maç öncesi yaptığıaçıklamada, "Aziz şehitlerimizi saygıyla,minnetle ve rahmetle anıyoruz" dedi.
GÜNEŞ: ÇEVREMİZDE HAİNLİKYAPABİLECEKLER VAR
Beşiktaş Teknik DirektörüŞenol Güneş, Yıldızlar Karmasımaçı öncesinde terör olaylarıhakkında önemli açıklamalardabulundu. Güneş, "Çevremizdebir sürü insanın hainlik yapabileceğinigörüyorsun. Ne isteniyor?Bombayı atan da, attıran da ailesiyok mu? Onların da sonunu hazırlıyor"ifadesini kullandı.
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