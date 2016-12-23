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Şehit ailelerine 50 milyon TL

Federasyon Başkanvekili Servet Yardımcı, organizasyondan elde edilen gelirin 50 milyon TL’yi geçtiğini açıkladı. Rakam beklentilerin de üzerine çıktı

Şehit ailelerine 50 milyon TL
Yaşanan terör saldırılarına karşı ortak bir duruş sergilemek amacıyla Vodafone Arena'da gerçekleştirilen "Şehitlere Saygı" sloganıyla maçında şehit aileler için çok önemli bir gelir elde edildi. Sponsorluk, bağışlar ve yayın haklarından elde edilen gelirlerin toplamının 50 milyon TL'yi bulduğu bildirildi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Servet Yardımcı dün geceki maç öncesinde yaptığı açıklamada 50 milyon TL'lik rakamı açıklayan kişi oldu. Organizasyona ilginin yüksek olduğu kulüplerin, açılan hesapların, maç ve sponsorluk geliriyle birlikte yayın gelirlerinin toplamının böyle bir rakama tekamul ettiği ifade edildi.

ÜÇ EFSANE BİR ARADA
Türk futbolunun ünlü teknik adamları Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli, Yıldızlar Karması dayanışla maçı için bir araya gelen isimlerden oldular. Başakşehir kaptanı Emre Belözoğlu maç öncesi yaptığı açıklamada, "Aziz şehitlerimizi saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyoruz" dedi.

GÜNEŞ: ÇEVREMİZDE HAİNLİK YAPABİLECEKLER VAR
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Yıldızlar Karması maçı öncesinde terör olayları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Güneş, "Çevremizde bir sürü insanın hainlik yapabileceğini görüyorsun. Ne isteniyor? Bombayı atan da, attıran da ailesi yok mu? Onların da sonunu hazırlıyor" ifadesini kullandı.
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  • 23 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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