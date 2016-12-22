Taraftarlar Soudani’yi istiyor!

Trabzonspor taraftarları, Dinamo Zagreb forması giyen Cezayirli futbolcu El Arbi Hillel Soudani'ye sosyal medya üzerinden bordo-mavili takıma gelmesi için yoğun şekilde baskı yapıyor. Oyuncuyu hem twitter, hem de instagram hesabı üzerinden mesaj yağmuruna tutan bordo-mavililer, "Seni çok beğeniyoruz lütfen bize gel" şeklinde mesajlar atıyor. Soudani, sezon başında Trabzonspor'un gündemine gelmişti. Bordo-mavili yöneticiler ise oyuncuyla görüşme halinde olmadıklarını belirtti.
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Trabzonspor da yöneticiler ile spot ekibin yaptığı transferler fiyasko çıkınca seyirciler araya girmek zorunda kaldı..
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