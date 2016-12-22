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Taraftarlar Soudani’yi istiyor!

Bordo-Mavili taraftarlar Dinamo Zagreb forması giyen kanat oyuncusu El Arabi Hillel Soudani’nin transfer edilmesi için sosyal medyada kampanya başlattı.

Taraftarlar Soudani’yi istiyor!
Trabzonspor taraftarları, Dinamo Zagreb forması giyen Cezayirli futbolcu 'ye sosyal medya üzerinden bordo-mavili takıma gelmesi için yoğun şekilde baskı yapıyor. Oyuncuyu hem twitter, hem de instagram hesabı üzerinden mesaj yağmuruna tutan bordo-mavililer, "Seni çok beğeniyoruz lütfen bize gel" şeklinde mesajlar atıyor. Soudani, sezon başında Trabzonspor'un gündemine gelmişti. Bordo-mavili yöneticiler ise oyuncuyla görüşme halinde olmadıklarını belirtti.
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Trabzonspor da yöneticiler ile spot ekibin yaptığı transferler fiyasko çıkınca seyirciler araya girmek zorunda kaldı..

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cevapla 22.12.2016 13:58
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