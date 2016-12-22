Şehitler için haydi Arena'ya

Şehit ailelerini desteklemek amacıyla bugün futbol ailesi bir araya geliyor... İstanbul ve Kayseri'deki hain terör saldırıları sonrasında tek yumruk olan futbol ailesi, bugün yapacağı dayanışma maçıyla şehit ailelerine destek olacak. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Kulüpler Birliği Vakfı Organizasyonu'nda gerçekleştirelecek maç, saat 20.00'de başlayacak ve TRT1'den naklen yayınlanacak. 30'ar dakikadan iki devre halinde oynanacak karşılaşmanın hakemleri ise CüneytÇakır ve Hüseyin Göçek olacak.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ARENA'YA GELECEK Türk ve yabancı karmasının karşılaşacağı maçta Süper Lig'in yıldızlarının yanı sıra Çin'de futbol hayatını sürdüren Burak Yılmaz da forma giyecek. Şehit ailerinin çocukları futbolcularla birlikte seramoniye çıkacak. Maçın geliri şehit ailelerine verilecek. Yıldızlar Karması Dayanışma maçına Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan, Başbakan BinaliYıldırım ile Gençlik ve Spor BakanıAkif Çağatay Kılıç da katılacak.
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