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Şehitler için haydi Arena'ya

Futbolcular, İstanbul ve Kayseri’deki hain terör saldırıları için bugün sahaya çıkacak. Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek ‘’ bu akşam 20.00’de oynanacak.

Şehitler için haydi Arenaya
Şehit ailelerini desteklemek amacıyla bugün futbol ailesi bir araya geliyor... İstanbul ve Kayseri'deki hain terör saldırıları sonrasında tek yumruk olan futbol ailesi, bugün yapacağı dayanışma maçıyla şehit ailelerine destek olacak. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Kulüpler Birliği Vakfı Organizasyonu'nda gerçekleştirelecek maç, saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. 30'ar dakikadan iki devre halinde oynanacak karşılaşmanın hakemleri ise Cüneyt Çakır ve Hüseyin Göçek olacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ARENA'YA GELECEK
Türk ve yabancı karmasının karşılaşacağı maçta Süper Lig'in yıldızlarının yanı sıra Çin'de futbol hayatını sürdüren Burak Yılmaz da forma giyecek. Şehit ailerinin çocukları futbolcularla birlikte seramoniye çıkacak. Maçın geliri şehit ailelerine verilecek. na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da katılacak.
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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