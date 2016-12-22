Neustadter: Kazanacağız!

Martın Skrtel'in cezası nedeniyle zorlu Trabzon deplasmanında Simon Kjaer ile birlikte savunmanın göbeğinde forma giyecek olan Neustadter, "Zorlu bir maç olacak ama biz takım olarak iyi durumdayız. Mücadele gücümüzü daha da üst seviyeye çıkartacağız. Zorlu maçlara konsanrtre olmamız daha kolay" dedi