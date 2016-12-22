Yol Durumu
  1. Geleceğe değil şampiyonluğa odaklandım
  2. Fener'den Sosa çıkarması

: Kazanacağız!

Neustadter: Kazanacağız!
Martın Skrtel'in cezası nedeniyle zorlu Trabzon deplasmanında Simon Kjaer ile birlikte savunmanın göbeğinde forma giyecek olan Neustadter, "Zorlu bir maç olacak ama biz takım olarak iyi durumdayız. Mücadele gücümüzü daha da üst seviyeye çıkartacağız. Zorlu maçlara konsanrtre olmamız daha kolay" dedi
Etiketler:
  • 22 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar