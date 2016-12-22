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Fener’i bana bırakın!

Fener’i bana bırakın!
Trabzon'un Kolombiyalı yıldızı , 26 Aralık'taki Fenerbahçe maçında oynamak istediğini belirtti. Yıldız futbolcu, "Çok şanssız bir sakatlık yaşadım. Ancak bu derbidre oynamak ve gol atmak istiyorum. Taraftarımız bizi desteklesin" ifadelerini kullandı.
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Sen oynamak istedin ya Ersun YANAL seni oynatmaz.. Yine fiyasko bir takım yapar . Tabi skor TS : 0 FB : Belli değil olur . Onura bağlı gol yemezse ne ala

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 22.12.2016 14:01
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