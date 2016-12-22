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Fener'den çıkarması

Genel Sekreter Mahmut Uslu yılbaşından hemen sonra yönetimi ile masaya oturup ’yı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak için masaya oturacak. 28 Aralık'ta evlenecek olan Sosa için 'nin kiralama ücretine zam yapması bekleniyor. Satın alma opsiyonunu da 4'ten 5 milyon Euro'ya yükseltecek.

Fenerden Sosa çıkarması
Fenerbahçe Yönetimi gözünü ara transfere çevirdi. Sarı-Lacivertli yönetim 10 numaralı mevki için çalışmalarını sürdürürken Milan'ın Jose Sosa için yapılan ilk teklifi kabul etmemesinin ardından 2. bir teklifle İtalyan kulübünün kapasını çalacak. Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu'nun yeni yılın ilk günlerinde İtalya'ya giderek Milan'a yeni teklifi bizzat iletecek. 28 Aralık'ta Arjantin'te evlenecek olan Jose Sosa için Fenerbahçe'nin daha önce önerdiği 1 milyon Euro'luk kiralama ücretini arttıracağı 4 milyon Euro olarak teklif ettiği satın olma opsiyonunu da 5 milyona çıkartacağı belirtildi. 'da forma şansı fazla olmayan Sosa'nın da gelmeyi kabul edebileceği ifade ediliyor.

MİLAN TARAFTARI SOSA'YA SICAK BAKMIYOR
Fenerbahçe'nin Sosa transferinde en önemli kozlarından birisi de Milan taraftarının Arjantanli futbolcuya sıcak bakmaması ve maçlardın ardından tepki göstermesi... Milan yönetimi de bonservisine 7.5 milyon Euro verdiği Sosa'dan minimum zararı etmek istiyor. Bu yüzden fiyatı biraz yukarı çekmeyi hedefliyor. Fener yönetimi de bu konuda sabırlı bir politika takip ediyor.
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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yaso yaso

ne işiniz var sosayla adam terörü bahane edip gitmedimi böyle şerefsizin pesine düşmüşsünüz ülkemin parasını alıp gidiyorlar sosa kim yahu milyon eurolar akıtıyorlar her semte futbol okulları var ne işeyarıyor meraktayım 70 80 milyonda oyuncu bulamıyorlar bu ülkenin artık dışarıya kaçıracak bir kuruşu yoktur bu yöneticilerin akıllarını başlarına almaları gerek bu paraları türk genclerine alt yapılarına harcayın spor kulüplerinin amacı bu olmalı

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 22.12.2016 10:11
alperen alperen

bence kiralık ücreti ile buna verilecek para ile gençlerbirliğinden irfan can alınsın

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.12.2016 11:56
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