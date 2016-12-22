Genel Sekreter Mahmut Uslu yılbaşından hemen sonra Milan yönetimi ile masaya oturup Sosa’yı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak için masaya oturacak. 28 Aralık'ta evlenecek olan Sosa için Fenerbahçe'nin kiralama ücretine zam yapması bekleniyor. Satın alma opsiyonunu da 4'ten 5 milyon Euro'ya yükseltecek.
Fenerbahçe Yönetimi gözünü ara transfere çevirdi. Sarı-Lacivertli yönetim 10 numaralı mevki için çalışmalarını sürdürürken Milan'ın Jose Sosa için yapılan ilk teklifi kabul etmemesinin ardından 2. bir teklifle İtalyan kulübünün kapasını çalacak. FenerbahçeGenel Sekreteri MahmutUslu'nun yeni yılın ilk günlerinde İtalya'ya giderek Milan'a yeni teklifi bizzat iletecek. 28 Aralık'taArjantin'te evlenecek olan Jose Sosa için Fenerbahçe'nin daha önce önerdiği 1 milyon Euro'luk kiralama ücretini arttıracağı 4 milyon Euro olarak teklif ettiği satın olma opsiyonunu da 5 milyona çıkartacağı belirtildi. Milan'da forma şansı fazla olmayan Sosa'nın da gelmeyi kabul edebileceği ifade ediliyor.
MİLAN TARAFTARI SOSA'YA SICAK BAKMIYOR Fenerbahçe'nin Sosatransferinde en önemli kozlarındanbirisi de Milan taraftarının Arjantanlifutbolcuya sıcak bakmamasıve maçlardın ardından tepki göstermesi...Milan yönetimi de bonservisine7.5 milyon Euro verdiğiSosa'dan minimum zararı etmekistiyor. Bu yüzden fiyatı biraz yukarıçekmeyi hedefliyor. Fener yönetimide bu konuda sabırlı birpolitika takip ediyor.
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ne işiniz var sosayla adam terörü bahane edip gitmedimi böyle şerefsizin pesine düşmüşsünüz ülkemin parasını alıp gidiyorlar sosa kim yahu milyon eurolar akıtıyorlar her semte futbol okulları var ne işeyarıyor meraktayım 70 80 milyonda oyuncu bulamıyorlar bu ülkenin artık dışarıya kaçıracak bir kuruşu yoktur bu yöneticilerin akıllarını başlarına almaları gerek bu paraları türk genclerine alt yapılarına harcayın spor kulüplerinin amacı bu olmalı
bence kiralık ücreti ile buna verilecek para ile gençlerbirliğinden irfan can alınsın
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