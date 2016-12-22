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Efes ve Banvit takasa gitti

Efes’e Furkan ise Banvit’e geçti...

Efes ve Banvit takasa gitti
Anadolu Efes ile Banvit, takasa gitti. , Efes'te, da Banvit'te sezon sonuna kadar kiralık oynayacak.

1.93 MT. BOYUNDA
25 yaşındaki Can Maxim, 1,93 mt. boyunda ve guard pozisyonunda oynuyor.
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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