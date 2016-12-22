Efes ve Banvit takasa gitti

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Anadolu Efes ile Banvit, takasa gitti. Can Maxim Mutaf, Efes'te, Furkan Korkmaz da Banvit'te sezon sonuna kadar kiralık oynayacak.
1.93 MT. BOYUNDA
25 yaşındaki Can Maxim, 1,93 mt. boyunda ve guard pozisyonunda oynuyor.
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Gazete
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