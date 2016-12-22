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Antalyaspor’da sesleri

Antalyaspor’da Robinho sesleri
Antalya yönetimi önceki gün yaptığı açıklamada, "Brezilya'dan çok ses getirecek bir isimle görüşüyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Kırmızı beyazlıların transferi için nabız yokladığı ismin Brezilyalı yıldız futbolcu olduğu öğrenildi. Sambacı yıldız Robinho, Real Madrid, Manchester City, Milan gibi dev takımlarda forma giydi.
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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