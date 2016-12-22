4 kulüp istedi Kartal’ı seçti

Beşiktaş yönetimi RyanBabel'in transferindemutlu sona çok yaklaştı...Yaklaşık 15 gündür Siyah-Beyazlıkulüp ile masada olan Hollandalıyıldızın son görüşmede yapılan teklifikabul ettiği öğrenildi. DeportivoLa Coruna ile sözleşmesi 1 Ocakitibariyle sona erecek olan Babel'inİspanya ve ülkesi Hollanda'dandört teklif aldığı fakat Beşiktaş'a'evet' dediği belirtiliyor. Bu karardayıldız futbolcunun Türkiye'yiçok sevmesi ve yeniden İstanbul'ayaşama isteğinin önemli roloynadığı belirtiliyor. Kulüpten alınanbilgilere göre Babel 1 haftaiçinde İstanbul'a gelerek Beşiktaş'la2.5 yıllık sözleşme imzalayacak.Şenol Güneş'in de butransferi çok istediği gelen bilgilerarasında.
GÜNEŞ DÖRT GÖZLE İMZAYI BEKLİYOR Ryan Babel'in transferiyle Beşiktaşhücumda çok önemli bir sorununuçözmüş olacak... ElindeQuaresma dışında formda kanatoyuncusu olmaması nedeniyle bubölgede mecburen Cenk Tosunve Aboubakar'ı oynatmak zorundakalan Şenol Güneş dört gözleresmi imzaların atılmasını bekliyor.Babel her iki kanadın yanı sıra,forvet arkasında ve forvette de oynayabiliyor.Beşiktaşlı taraftarlarsosyal medyada yıldız futbolcu ileilgili olumlu ifadeler kullanıyor.
KASIMPAŞA'DA 14 GOL ATMIŞTI
2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında Kasımpaşa formasını giyen Ryan Babel gösterdiği performansla büyük beğeni toplamıştı. 59 maçta 14 gol 12 asist üreten Hollandalı futbolcu yüksek sürati, güçlü fiziği ve sert şurtları ile tanınıyor.
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