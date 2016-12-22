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4 kulüp istedi Kartal’ı seçti

4 kulübü geri çevirip ’a ‘evet ’ diyen Hollandalı yıldızın 1 hafta içinde İstanbul’da olması bekleniyor

4 kulüp istedi Kartal’ı seçti
Beşiktaş yönetimi Ryan Babel'in transferinde mutlu sona çok yaklaştı... Yaklaşık 15 gündür Siyah-Beyazlı kulüp ile masada olan Hollandalı yıldızın son görüşmede yapılan teklifi kabul ettiği öğrenildi. Deportivo La Coruna ile sözleşmesi 1 Ocak itibariyle sona erecek olan Babel'in İspanya ve ülkesi Hollanda'dan dört teklif aldığı fakat Beşiktaş'a 'evet' dediği belirtiliyor. Bu kararda yıldız futbolcunun Türkiye'yi çok sevmesi ve yeniden İstanbul'a yaşama isteğinin önemli rol oynadığı belirtiliyor. Kulüpten alınan bilgilere göre Babel 1 hafta içinde İstanbul'a gelerek Beşiktaş'la 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Şenol Güneş'in de bu transferi çok istediği gelen bilgiler arasında.

GÜNEŞ DÖRT GÖZLE İMZAYI BEKLİYOR
Ryan Babel'in transferiyle Beşiktaş hücumda çok önemli bir sorununu çözmüş olacak... Elinde Quaresma dışında formda kanat oyuncusu olmaması nedeniyle bu bölgede mecburen Cenk Tosun ve Aboubakar'ı oynatmak zorunda kalan Şenol Güneş dört gözle resmi imzaların atılmasını bekliyor. Babel her iki kanadın yanı sıra, forvet arkasında ve forvette de oynayabiliyor. Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyada yıldız futbolcu ile ilgili olumlu ifadeler kullanıyor.

KASIMPAŞA'DA 14 GOL ATMIŞTI
2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında Kasımpaşa formasını giyen gösterdiği performansla büyük beğeni toplamıştı. 59 maçta 14 gol 12 asist üreten Hollandalı futbolcu yüksek sürati, güçlü fiziği ve sert şurtları ile tanınıyor.
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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