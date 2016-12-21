Sosa tamam sıra Milan’da

Fenerbahçe sezon başında 7.5 milyonEuro karşılığı Beşiktaş'tan Milan'atransfer olan Arjantinli Sosa içinharekete geçti. Kötü performansı yüzünden İtalyankulübünden ayrılma noktasına gelen yıldızfutbolcuyla hemen hemen her konuda anlaştı.Milan'da gözden düşen ve satış listesinekonulan Sosa ile temas kuran Sarı-LacivertlilerArjantinli'den "gelirim" yanıtı aldı.
MİLAN SATMAK İSTİYOR Milan'a yarım sezon için 1 milyon Euro teklifeden Sarı-Lacivertliler'e, İtalyan kulübünden"Gelin görüşelim" cevabı geldi. Kiralık bedelineolumlu yaklaşan Milan'ın sezon sonunda Sosa'yısatış opsiyonu ile elinden çıkartmak istediğiortaya çıktı. Fenerbahçe'nin ise Sosa'yı sezonsonunda renklerine katmak için en fazla 4 milyonEuro ödeyebileceği belirtildi.
BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞACAKLAR Sosa'yı 7.5 milyon Euro'ya alan Milan'ın Arjantinlioyuncudan zarar etmemek için bu rakamıartırmak istediği ifade edildi. Fenerbahçeise 31 yaşındaki oyuncu için daha fazla birücret ödemek istemiyor. Ancak Milan'ın başkabir teklif gelmemesi halinde Sosa'yı Fenerbahçe'yevermesine kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-Lacivertliler, yıldız futbolcuyu transfer ederekBeşiktaş'a önemli bir çalım atmayı planlıyor.
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