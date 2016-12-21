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tamam sıra Milan’da

31 yaşında yıldız için AC Milan’a yarım sezon karşılığı 1 milyon Euro teklif edildi. Satın alma opsiyonu için de 4 milyon Euro önerildi... Pazarlık sürüyor...

Sosa tamam sıra Milan’da
Fenerbahçe sezon başında 7.5 milyon Euro karşılığı Beşiktaş'tan Milan'a transfer olan Arjantinli Sosa için harekete geçti. Kötü performansı yüzünden İtalyan kulübünden ayrılma noktasına gelen yıldız futbolcuyla hemen hemen her konuda anlaştı. Milan'da gözden düşen ve satış listesine konulan Sosa ile temas kuran Sarı-Lacivertliler Arjantinli'den "gelirim" yanıtı aldı.

MİLAN SATMAK İSTİYOR
Milan'a yarım sezon için 1 milyon Euro teklif eden Sarı-Lacivertliler'e, İtalyan kulübünden "Gelin görüşelim" cevabı geldi. Kiralık bedeline olumlu yaklaşan Milan'ın sezon sonunda 'yı satış opsiyonu ile elinden çıkartmak istediği ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin ise Sosa'yı sezon sonunda renklerine katmak için en fazla 4 milyon Euro ödeyebileceği belirtildi.

BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞACAKLAR
Sosa'yı 7.5 milyon Euro'ya alan Milan'ın Arjantinli oyuncudan zarar etmemek için bu rakamı artırmak istediği ifade edildi. Fenerbahçe ise 31 yaşındaki oyuncu için daha fazla bir ücret ödemek istemiyor. Ancak Milan'ın başka bir teklif gelmemesi halinde Sosa'yı Fenerbahçe'ye vermesine kesin gözüyle bakılıyor. Sarı- Lacivertliler, yıldız futbolcuyu transfer ederek Beşiktaş'a önemli bir çalım atmayı planlıyor.
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  • 21 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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