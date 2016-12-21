Futbolda da seferberlik

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, “Milli seferberlik duygusuyla bir araya gelmek ve hainlere karşı, bu ülkeyi bölmeye çalışanlara karşı birliğimizi ortaya koymak üzere buradayız” ifadesini kullandı...
Gençlik ve Spor BakanıAkif Çağatay Kılıç, TürkiyeFutbol FederasyonuBaşkanı Yıldırım Demirören ile yöneticilerve Süper Lig kulüplerininbaşkanları, Beşiktaş'taki terör saldırısındaşehit düşenleri andı. Taksim'deCVK Park Bosphorus Otel'de biraraya gelen Bakan Kılıç ile TFF vekulüp temsilcileri, yaptıkları toplantınınardından kol kola Şehitler Tepesi'negelerek, terör saldırısında şehitdüşenler için karanfil bırakıp, dua etti.
BİRLİĞİMİZİ GÖSTERDİK
Hainlere, alçaklara ve teröristlere karşı birlik beraberliği göstermek üzere en üst seviyede bir araya geldiklerini vurgulayan Kılıç, "SayınCumhurbaşkanımızın geçen hafta içerisinde yapmış olduğu konuşmasında dile getirmiş olduğu bir çağrı var. Milli seferberlik duygusuyla bir araya gelmek ve hainlere karşı, bu ülkeyi bölmeye çalışanlara, milletimizi kast etmeye çalışanlara karşı birliğimizi ortaya koymak. İşte tam da bunu gerçekleştirmek üzere buradayız" ifadelerini kullandı.
BAŞARACAK GÜÇTEYİZ Bakan Kılıç sözlerini şöyle tamamladı: "Türk bayrağımız etrafında, bu bayrağın temsil ettiği değerler ve medeniyet etrafında birleşerek, kenetlenerek geleceğe yürüyeceğiz. Yürümek bizim ecdadımıza olan borcumuz, torunlarımıza ve çocuklarımıza karşı olan sorumluluğumuz. Bunu başaracak güçteyiz."
'DEVLET-MİLLET TRİBÜNE' Bakan Akif ÇağatayKılıç, YıldırımDemirören,Göksel Gümüşdağve FatihTerim basın toplantısıdüzenledi.Terim, yarın "YıldızlarKarması" maçınıntüm gelirinin şehit vegaziler için kullanılacağınısöyledi. Maç "Devletmillet el ele hep berabertribüne" sloganıylaVodafone Arena'da saat20.00'de başlayacak.
13.5 MİLYONGELİR ELDE EDİLDİ
Göksel Gümüşdağ, "Şu an organizasyona yoğun bir talep var. Sponsorların da muazzam ilgisi mevcut. Şimdiden 13.5 milyon lirayı bulduk" dedi.
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