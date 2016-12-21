Futbolda da seferberlik

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile yöneticiler ve Süper Lig kulüplerinin başkanları, Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit düşenleri andı. Taksim'de CVK Park Bosphorus Otel'de bir araya gelen Bakan Kılıç ile TFF ve kulüp temsilcileri, yaptıkları toplantının ardından kol kola Şehitler Tepesi'ne gelerek, terör saldırısında şehit düşenler için karanfil bırakıp, dua etti.



BİRLİĞİMİZİ GÖSTERDİK

Hainlere, alçaklara ve teröristlere karşı birlik beraberliği göstermek üzere en üst seviyede bir araya geldiklerini vurgulayan Kılıç, "Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen hafta içerisinde yapmış olduğu konuşmasında dile getirmiş olduğu bir çağrı var. Milli seferberlik duygusuyla bir araya gelmek ve hainlere karşı, bu ülkeyi bölmeye çalışanlara, milletimizi kast etmeye çalışanlara karşı birliğimizi ortaya koymak. İşte tam da bunu gerçekleştirmek üzere buradayız" ifadelerini kullandı.



BAŞARACAK GÜÇTEYİZ

Bakan Kılıç sözlerini şöyle tamamladı: "Türk bayrağımız etrafında, bu bayrağın temsil ettiği değerler ve medeniyet etrafında birleşerek, kenetlenerek geleceğe yürüyeceğiz. Yürümek bizim ecdadımıza olan borcumuz, torunlarımıza ve çocuklarımıza karşı olan sorumluluğumuz. Bunu başaracak güçteyiz."



'DEVLET-MİLLET TRİBÜNE'

Bakan Akif Çağatay Kılıç, Yıldırım Demirören, Göksel Gümüşdağ ve Fatih Terim basın toplantısı düzenledi. Terim, yarın "Yıldızlar Karması" maçının tüm gelirinin şehit ve gaziler için kullanılacağını söyledi. Maç "Devlet millet el ele hep beraber tribüne" sloganıyla Vodafone Arena'da saat 20.00'de başlayacak.



13.5 MİLYON GELİR ELDE EDİLDİ

Göksel Gümüşdağ, "Şu an organizasyona yoğun bir talep var. Sponsorların da muazzam ilgisi mevcut. Şimdiden 13.5 milyon lirayı bulduk" dedi.