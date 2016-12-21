Yol Durumu
  1. Medipol Başakşehir kupada gol olup yağdı!
  2. 2016’nın en başarılısı Fenerbahçe

Futbolda da seferberlik

Gençlik ve Spor Bakanı , “Milli seferberlik duygusuyla bir araya gelmek ve hainlere karşı, bu ülkeyi bölmeye çalışanlara karşı birliğimizi ortaya koymak üzere buradayız” ifadesini kullandı...

Futbolda da seferberlik
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile yöneticiler ve Süper Lig kulüplerinin başkanları, Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit düşenleri andı. Taksim'de CVK Park Bosphorus Otel'de bir araya gelen Bakan Kılıç ile TFF ve kulüp temsilcileri, yaptıkları toplantının ardından kol kola Şehitler Tepesi'ne gelerek, terör saldırısında şehit düşenler için karanfil bırakıp, dua etti.

BİRLİĞİMİZİ GÖSTERDİK
Hainlere, alçaklara ve teröristlere karşı birlik beraberliği göstermek üzere en üst seviyede bir araya geldiklerini vurgulayan Kılıç, "Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen hafta içerisinde yapmış olduğu konuşmasında dile getirmiş olduğu bir çağrı var. Milli seferberlik duygusuyla bir araya gelmek ve hainlere karşı, bu ülkeyi bölmeye çalışanlara, milletimizi kast etmeye çalışanlara karşı birliğimizi ortaya koymak. İşte tam da bunu gerçekleştirmek üzere buradayız" ifadelerini kullandı.

BAŞARACAK GÜÇTEYİZ
Bakan Kılıç sözlerini şöyle tamamladı: "Türk bayrağımız etrafında, bu bayrağın temsil ettiği değerler ve medeniyet etrafında birleşerek, kenetlenerek geleceğe yürüyeceğiz. Yürümek bizim ecdadımıza olan borcumuz, torunlarımıza ve çocuklarımıza karşı olan sorumluluğumuz. Bunu başaracak güçteyiz."

'DEVLET-MİLLET TRİBÜNE'
Bakan Akif Çağatay Kılıç, Yıldırım Demirören, Göksel Gümüşdağ ve Fatih Terim basın toplantısı düzenledi. Terim, yarın "Yıldızlar Karması" maçının tüm gelirinin şehit ve gaziler için kullanılacağını söyledi. Maç "Devlet millet el ele hep beraber tribüne" sloganıyla Vodafone Arena'da saat 20.00'de başlayacak.

13.5 MİLYON GELİR ELDE EDİLDİ
Göksel Gümüşdağ, "Şu an organizasyona yoğun bir talep var. Sponsorların da muazzam ilgisi mevcut. Şimdiden 13.5 milyon lirayı bulduk" dedi.
Etiketler: , ,
  • 21 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar