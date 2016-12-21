2016’nın en başarılısı Fenerbahçe

2016'nın en başarılı takımı Fenerbahçe oldu. 2016 yılında 58 resmi maçta 34 galibiyet alan Fenerbahçe yüzde 59 galibiyet oranıyla 3 büyüklerin en başarılısı oldu. Sarı- Lacivertliler 58 maçta 11 beraberlik 13 yenilgi aldı. Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş 48 resmi maçın 26'sını kazanarak yüzde 54'lük galibiyet yüzdesi elde etti. Kartal, 13 beraberlik 9 mağlubiyet aldı. G.Saray ise 48 maçta 22 galibiyetle yüzde 46 başarı oranı yakaladı. Aslan 16 beraberlik 9 yenilgi ile 2016'yı tamamladı.