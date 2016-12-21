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2016’nın en başarılısı

Sarı-Lacivertliler 2016’da yüzde 54’lük galibiyet oranıyla en başarılı takım oldu

2016’nın en başarılısı Fenerbahçe
2016'nın en başarılı takımı Fenerbahçe oldu. 2016 yılında 58 resmi maçta 34 galibiyet alan Fenerbahçe yüzde 59 galibiyet oranıyla 3 büyüklerin en başarılısı oldu. Sarı- Lacivertliler 58 maçta 11 beraberlik 13 yenilgi aldı. Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş 48 resmi maçın 26'sını kazanarak yüzde 54'lük galibiyet yüzdesi elde etti. Kartal, 13 beraberlik 9 mağlubiyet aldı. G.Saray ise 48 maçta 22 galibiyetle yüzde 46 başarı oranı yakaladı. Aslan 16 beraberlik 9 yenilgi ile 2016'yı tamamladı.
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  • 21 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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