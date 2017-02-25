Evleniyorlar

Yaklaşık 2 yıl önce aşk yaşayan 2014Türkiye Güzeli Amine Gülşe ileArsenalli yıldız futbolcu Mesut Özil,ayrılığa daha fazla dayanamadı ve geçtiğimizhaftalarda yeniden bir araya geldi. İlişkilerineikinci şans verdikleri Londra'da çekilenfotoğrafla ortaya çıkan ünlü çift, bir anda gündemyarattı. Sevgilisi uğruna takımdan izin alıp öncekigünlerde Londra'dan İstanbul'a gelen MesutÖzil, Amine Gülşe ile İstanbul'da hasret giderdi.Ancak gözde çiftin, baş başa sadece romantikanlar yaşamadığı aynı zamanda ev de baktığıortaya çıktı.
LONDRA-İSTANBUL HATTI...
İstanbul'da olduğu süre boyunca gündüz saatlerinde birçok emlakçı gezen Mesut Özil, aşkıyla dairelere baktı. İstanbul'dan ev almakiçin kolları sıvayan dünyaca ünlü futbolcu, evin Boğaz manzaralı olmasını ve 4 odasının olmasını şart koştu. Satın alacağı ev için 5 milyondolar yani yaklaşık 18 milyon TL'yi gözden çıkaran Mesut Özil, evi eğer çok beğenirse bu rakamın 7 milyon dolar yani yaklaşık 25milyon TL'ye kadar çıkabileceğini söyledi. Mesut Özil'in İstanbul'dan ev almak için harekete geçmesi ise "Yıldız futbolcu, Amine Gülşe ileevlilik hazırlıkları yapıyor" dedirtti. İkilinin, parmaklarındaki alyanslar da bu dedikoduları doğrular nitelikteydi...
YÜZÜK BİLMECESİ
Amine Gülşe'nin ardından Mesut Özil'in de geçtiğimiz hafta çekilen bu fotoğrafında elinde alyans olması, "Mesut ile Amine nişanlandı" dedikodusu çıkardı.
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