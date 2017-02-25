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Evleniyorlar

Geçtiğimiz günlerde için İstanbul’a gelen , ev baktı. Daire için ayırdığı bütçe 25 milyon TL’ye kadar çıkan Arsenalli yıldızın, Gülşe ile evlilik planı yaptığı konuşuluyor

Evleniyorlar
Yaklaşık 2 yıl önce aşk yaşayan 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile Arsenalli yıldız futbolcu Mesut Özil, ayrılığa daha fazla dayanamadı ve geçtiğimiz haftalarda yeniden bir araya geldi. İlişkilerine ikinci şans verdikleri Londra'da çekilen fotoğrafla ortaya çıkan ünlü çift, bir anda gündem yarattı. Sevgilisi uğruna takımdan izin alıp önceki günlerde Londra'dan İstanbul'a gelen Mesut Özil, ile İstanbul'da hasret giderdi. Ancak gözde çiftin, baş başa sadece romantik anlar yaşamadığı aynı zamanda ev de baktığı ortaya çıktı.

LONDRA-İSTANBUL HATTI...
İstanbul'da olduğu süre boyunca gündüz saatlerinde birçok emlakçı gezen , aşkıyla dairelere baktı. İstanbul'dan ev almak için kolları sıvayan dünyaca ünlü futbolcu, evin Boğaz manzaralı olmasını ve 4 odasının olmasını şart koştu. Satın alacağı ev için 5 milyon dolar yani yaklaşık 18 milyon TL'yi gözden çıkaran Mesut Özil, evi eğer çok beğenirse bu rakamın 7 milyon dolar yani yaklaşık 25 milyon TL'ye kadar çıkabileceğini söyledi. Mesut Özil'in İstanbul'dan ev almak için harekete geçmesi ise "Yıldız futbolcu, Amine Gülşe ile evlilik hazırlıkları yapıyor" dedirtti. İkilinin, parmaklarındaki alyanslar da bu dedikoduları doğrular nitelikteydi...



YÜZÜK BİLMECESİ
Amine Gülşe'nin ardından Mesut Özil'in de geçtiğimiz hafta çekilen bu fotoğrafında elinde alyans olması, "Mesut ile Amine nişanlandı" dedikodusu çıkardı.

AYDIN HAMZA/ÖZEL
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  • 25 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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