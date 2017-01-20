Hadise derbisi

Adı Hakan Sabancı ile anılan Hadise, Mesut Özil’in de yakın markajında! 2016 Kasım’ında popçuyla görüşen Özil, 1 ay sonra Sabancı’nın devreye girmesiyle geri adım attı. Hadise ise son karar olarak ‘Mesut’ dedi!
Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'le genç kızların sevgilisi Hakan Sabancı, Hadiseiçin karşı karşıya geldi. Adı Arsenalli yıldız futbolcuyla 2011'de aşk dedikodularına karışan seksi popçu, geçtiğimiz aylarda ise çapkın playboy Sabancı'yla kaçamak yapmıştı. Uzun bir aranın ardından ünlü sanatçıyla 2016 Kasım'da İstanbul'da bir araya gelen yıldız futbolcu, Hadise'nin kalbini kazanmak için birçok jest yaptı.
ÜSTÜ KAPALI MESAJ GÖNDERDİ
Jestlerine İngiltere'ye döndükten sonra da devam eden Mesut Özil'in hayalleri ise seksi popçunun Aralık2016'da Sabancı'yla yaptığı kaçamakla yıkıldı. O günlerde Hakan Sabancı'nın jestleriyle ayakları yerden kesilen 31yaşındaki güzel şarkıcı, çapkın playboyla birlikte olamayacağını kısa bir sürede anladı. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette özel hayatıyla ilgili "Hayatımda özel birkimse yok ama her an her şey olabilir" diye açıklama yapan Hadise'nin bu sözleri başta Hakan Sabancı için söylediği düşünülse de ünlü şarkıcı, iddialara göre üstü kapalıolarak Mesut Özil'e mesaj gönderdi... Bir dargın bir barışık olduğu sevgilisi MandyCapristo ile İstanbul tatili sırasındaayrılan Özil'in de aklının hâlâ Hadise'de olduğu konuşulanlar arasında…
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