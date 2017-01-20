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Hadise derbisi

Adı Hakan Sabancı ile anılan Hadise, ’in de yakın markajında! 2016 Kasım’ında popçuyla görüşen Özil, 1 ay sonra Sabancı’nın devreye girmesiyle geri adım attı. Hadise ise son karar olarak ‘Mesut’ dedi!

Hadise derbisi
Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'le genç kızların sevgilisi Hakan Sabancı, Hadise için karşı karşıya geldi. Adı Arsenalli yıldız futbolcuyla 2011'de aşk dedikodularına karışan seksi popçu, geçtiğimiz aylarda ise çapkın playboy Sabancı'yla kaçamak yapmıştı. Uzun bir aranın ardından ünlü sanatçıyla 2016 Kasım'da İstanbul'da bir araya gelen yıldız futbolcu, Hadise'nin kalbini kazanmak için birçok jest yaptı.

ÜSTÜ KAPALI MESAJ GÖNDERDİ
Jestlerine İngiltere'ye döndükten sonra da devam eden 'in hayalleri ise seksi popçunun Aralık 2016'da Sabancı'yla yaptığı kaçamakla yıkıldı. O günlerde Hakan Sabancı'nın jestleriyle ayakları yerden kesilen 31 yaşındaki güzel şarkıcı, çapkın playboyla birlikte olamayacağını kısa bir sürede anladı. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette özel hayatıyla ilgili "Hayatımda özel bir kimse yok ama her an her şey olabilir" diye açıklama yapan Hadise'nin bu sözleri başta Hakan Sabancı için söylediği düşünülse de ünlü şarkıcı, iddialara göre üstü kapalı olarak Mesut Özil'e mesaj gönderdi... Bir dargın bir barışık olduğu sevgilisi Mandy Capristo ile İstanbul tatili sırasında ayrılan Özil'in de aklının hâlâ Hadise'de olduğu konuşulanlar arasında…

MAGAZİN SERVİSİ/ÖZEL
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