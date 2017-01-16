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Geçmişinizi unutmadık!

, kendisinden yaşça küçük Ümit Cem Şenol’la aşkını eleştiren Helin Avşar ve Elif Güvendik için açtı ağzını, yumdu gözünü

Geçmişinizi unutmadık!
Nişanlısı Ümit Cem Şenol'la 2017'de evlenmeyi planlayan Hande Yener'den Helin Avşar ile Elif Güvendik'e sert sözler… Kendisinden 12 yaş küçük model nişanlısıyla ilişkisi 'Aklımızda Kalmasın' programında masaya yatırılan 44 yaşındaki popçu, önceki gün sosyal medyada açtı ağzını yumdu gözünü. Yener, nişanlısını eleştiren ikiliye şu sözlerle yüklendi:

'FESATSINIZ!'
"Sizin geçmişiniz aklımda… Özel hayatınızı, tamamen (duygusal olan) tercihlerinizi hatırlamayacak kadar şuursuzsunuz. Benimle ve ilişkimle dalga geçen tavrınızın sebebini biliyorum aslında! Hayatınızda hiçbir zaman böyle değer görmediğinizi biliyorum! Basit ve çıkar dolu tercihleriniz yüzünden böyle haset, fesat ve kıskançsınız."
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  • 16 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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