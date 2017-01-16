Geçmişinizi unutmadık!

Nişanlısı Ümit Cem Şenol'la2017'de evlenmeyi planlayanHande Yener'den HelinAvşar ile Elif Güvendik'e sertsözler… Kendisinden 12 yaşküçük model nişanlısıylailişkisi 'Aklımızda Kalmasın'programında masaya yatırılan44 yaşındaki popçu, öncekigün sosyal medyada açtıağzını yumdu gözünü. Yener,nişanlısını eleştiren ikiliye şusözlerle yüklendi:
'FESATSINIZ!' "Sizin geçmişinizaklımda… Özel hayatınızı,tamamen (duygusalolan) tercihlerinizihatırlamayacak kadarşuursuzsunuz. Benimle veilişkimle dalga geçen tavrınızınsebebini biliyorum aslında!Hayatınızda hiçbir zaman böyledeğer görmediğinizi biliyorum!Basit ve çıkar dolu tercihlerinizyüzünden böyle haset, fesat vekıskançsınız."
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