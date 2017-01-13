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Kimyam kötü fiziğim iyidir

, Darıca’ya bir okuldaki laboratuvar açılışına gitti, olanlar oldu. Öğrencilere adeta bir stand-up gösterisi sunan şovmen, beyaz önlüğü ve gözlükleriyle deneyler yaptı; esprileriyle de miniklere unutamayacakları bir gün yaşattı...

Kimyam kötü fiziğim iyidir
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan miniklere okulda stand-up… Yılmaz, önceki gün Plat Derneği'nin 'Denemeden Olmaz' projesi kapsamında Darıca Kazım Karabekir İlkokulu'nda yapılan fen laboratuvarının açılışını gerçekleştirdi. Darıca Kaymakamı Ömer Karaman'la birlikte kurdeleyi keserek laboratuvara giren Yılmaz, çocukların yaptıkları deneyleri gözlemleyip "Uzun zamandır kimyadan uzağım, benim fiziğim iyidir" sözleriyle öğrencileri kahkahaya boğdu. Üzerine beyaz önlük giyip ellerine de eldivenleri geçiren ünlü komedyen, esprileri ardı ardına patlatınca minikler keyifli anlar yaşadı...

ÖĞRENCİLERE TELESKOP SÜRPRİZİ
Miniklerle deney yapan Yılmaz, "Hazır eldivenlerimi de giymişken apandisti falan olan varsa gelsin aradan çıkartayım" diyerek güldürdü. Bir ara çocuklara yerçekiminin ne olduğunu soran Yılmaz, "Benim gıdımın sebebi de yerçekimi" diyerek öğrencilerle şakalaştı. Komedyenin, deney tüpünün içindeki sıvı sabunun üzerine oksijen barındıran asiti dökmesiyle ortaya ilginç görüntüler çıktı. Sabunun fışkırarak dökülmesiyle kahkaha atan , sarı saçlı bir öğrenciye "Kıvanç Tatlıtuğ seni görse çok kıskanırdı. Kimyayı bırakırsan seninle dizi yapalım. Saçlar senin mi?" sözleriyle takıldı. Öğrencilere birer teleskop hediye edeceği de öğrenilen Yılmaz, "Seneye gelip kim icat yapmış diye kontrol edeceğim. Bugün okulumuz Cem Yılmaz dolayısıyla tatildir" dedi.


Sınıftaki en arka sıraya oturan Cem Yılmaz'ın yüz ifadesi, "Cem, öğrencilik günlerini hiç özlememiş" esprisi yaptırdı.



Ziyareti boyunca öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Cem Yılmaz, eğlenceli dakikalar geçirdiği miniklere bu tür deneyleri bolca yapmalarını tavsiye etti. Yılmaz, etrafını saran çocukların her biriyle de bol bol fotoğraf çektirdi.

AYDIN HAMZA
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