Kimyam kötü fiziğim iyidir

Cem Yılmaz, Darıca’ya bir okuldaki laboratuvar açılışına gitti, olanlar oldu. Öğrencilere adeta bir stand-up gösterisi sunan şovmen, beyaz önlüğü ve gözlükleriyle deneyler yaptı; esprileriyle de miniklere unutamayacakları bir gün yaşattı...
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'danminiklere okulda stand-up…Yılmaz, önceki gün Plat Derneği'nin'Denemeden Olmaz' projesi kapsamında DarıcaKazım Karabekir İlkokulu'nda yapılan fenlaboratuvarının açılışını gerçekleştirdi. DarıcaKaymakamı Ömer Karaman'la birlikte kurdeleyikeserek laboratuvara giren Yılmaz, çocuklarınyaptıkları deneyleri gözlemleyip "Uzun zamandırkimyadan uzağım, benim fiziğim iyidir"sözleriyle öğrencileri kahkahaya boğdu. Üzerinebeyaz önlük giyip ellerine de eldivenlerigeçiren ünlü komedyen, esprileri ardı ardınapatlatınca minikler keyifli anlar yaşadı...
ÖĞRENCİLERE TELESKOP SÜRPRİZİ
Miniklerle deney yapan Yılmaz, "Hazıreldivenlerimi de giymişken apandisti falanolan varsa gelsin aradan çıkartayım" diyerekgüldürdü. Bir ara çocuklara yerçekiminin neolduğunu soran Yılmaz, "Benim gıdımın sebebide yerçekimi" diyerek öğrencilerle şakalaştı.Komedyenin, deney tüpünün içindeki sıvı sabununüzerine oksijen barındıran asiti dökmesiyleortaya ilginç görüntüler çıktı. Sabunun fışkırarakdökülmesiyle kahkaha atan Cem Yılmaz, sarı saçlıbir öğrenciye "Kıvanç Tatlıtuğ seni görse çokkıskanırdı. Kimyayı bırakırsan seninle diziyapalım. Saçlar senin mi?" sözleriyle takıldı.Öğrencilere birer teleskop hediye edeceği deöğrenilen Yılmaz, "Seneye gelip kim icat yapmışdiye kontrol edeceğim. Bugün okulumuz CemYılmaz dolayısıyla tatildir" dedi.
Sınıftaki en arka sıraya oturanCem Yılmaz'ın yüz ifadesi,"Cem, öğrencilik günlerini hiçözlememiş" esprisi yaptırdı.
Ziyareti boyunca öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Cem Yılmaz, eğlenceli dakikalar geçirdiği miniklere bu tür deneyleri bolca yapmalarını tavsiye etti. Yılmaz, etrafını saran çocukların her biriyle de bol bol fotoğraf çektirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.