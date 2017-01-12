Hayvan dostu Pınar

ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un kar yağışı nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalıp donmaması için başlattığı seferberlik günlerdir devam ediyor. İlk olarak geçtiğimiz günlerde eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile oturduğu Beykoz'daki sokak hayvanlarını besleyen Altuğ'a yakın dostları da eklendi.
Şehrin farklı noktalarındaki kedi ve köpekleri besleyen ekip, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla gün geçtikçe büyüdü. Böylesine güzel bir hareket için hayvan sever dostlarıyla kolları sıvayan Pınar Altuğ'a hayranlarındançok sayıda tebrikmesajı geldi.
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