Yol Durumu
  1. Modazedeler!
  2. Termosta şifa var

Hayvan dostu Pınar

Hayvan dostu Pınar
ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un kar yağışı nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalıp donmaması için başlattığı seferberlik günlerdir devam ediyor. İlk olarak geçtiğimiz günlerde eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile oturduğu Beykoz'daki sokak hayvanlarını besleyen Altuğ'a yakın dostları da eklendi.

Şehrin farklı noktalarındaki kedi ve köpekleri besleyen ekip, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla gün geçtikçe büyüdü. Böylesine güzel bir hareket için hayvan sever dostlarıyla kolları sıvayan 'a hayranlarından çok sayıda tebrik mesajı geldi.
Etiketler:
  • 12 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar