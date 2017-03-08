Yarbaya baba mesaj

Bolu'da, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 3'ü tutuklu 10 askerin yargılanmalarına dün devam edildi. Tutuklu Yüzbaşı Nuri Kıyak, hakim karşısına geçti. Darbeci Kıyak'ın 15Temmuz gecesi babası HüseyinKıyak'a WhatsApp üzerinden"Sakın dışarı çıkmayın" şeklindemesaj gönderdiği kaydedildi. Baba Kıyak'ın darbeci oğluna "Birazcık onurun, haysiyetin varsa kafana sıkarsın" dediği belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.