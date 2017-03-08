Yol Durumu
  1. Stratejik tercih beşiği
  2. Vali yardımcısı tutuklandı

Yarbaya baba mesaj

Yarbaya baba mesaj
Bolu'da, /PDY soruşturmaları kapsamında 3'ü tutuklu 10 askerin yargılanmalarına dün devam edildi. Tutuklu Yüzbaşı , hakim karşısına geçti. Darbeci Kıyak'ın 15 Temmuz gecesi babası Hüseyin Kıyak'a WhatsApp üzerinden "Sakın dışarı çıkmayın" şeklinde mesaj gönderdiği kaydedildi. Baba Kıyak'ın darbeci oğluna "Birazcık onurun, haysiyetin varsa kafana sıkarsın" dediği belirtildi.
Etiketler: , ,
  • 08 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar