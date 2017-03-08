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Vali yardımcısı tutuklandı

Vali yardımcısı tutuklandı
Ağrı'da Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, hakkında yakalama kararı çıkarılan Ağrı Vali Yardımcısı Ahmet Can Pınar, gözaltına aldı. "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtilen Pınar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan Pınar, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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  • 08 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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