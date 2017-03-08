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Marmara’ya uyarısı

Marmara’ya tsunami uyarısı
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, beklenen İstanbul depremi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özener, "Bizi etkileyecek bir depremin olacağı çok açık. 7'nin üzerinde bir deprem olacağı kesin. 'nin içini 7 gün 24 saat gözlemliyoruz. Deprem anında küçük ölçekli bir olacak, deprem tsunamiden çok daha fazla kayıplara yol açacak" dedi.
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  • 08 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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