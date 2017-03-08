Marmara’ya tsunami uyarısı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, beklenen İstanbul depremi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özener, "Bizi etkileyecek bir depremin olacağı çok açık. 7'nin üzerinde bir deprem olacağı kesin. Marmara Denizi'nin içini 7 gün 24 saat gözlemliyoruz. Deprem anında küçük ölçekli bir tsunami olacak, deprem tsunamiden çok daha fazla kayıplara yol açacak" dedi.
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