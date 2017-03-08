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Konsolosluktan hapishaneye

Konsolosluktan hapishaneye
ABD'nin 'nda tercüman olarak çalışan , 'ya yönelik operasyon kapsamında gözaltına alındı. Uluçay'ın, Behzat kod adlı terörist Yaşar Uygur'un öldürülmesinden sonra bölge halkını provoke ettiği saptandı. Uluçay, sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Ancak savcılığın itirazı üzerine dün tekrar gözaltına alındı. Tutuklandı.
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  • 08 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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