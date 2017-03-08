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Komutan gözaltında

Komutan gözaltında
Samsun merkezli olarak 9 ilde dün FETÖ operasyonu yapıldı. Aralarında Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Albay Murat Özer'in de bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Zanlıların 15 Temmuz darbe gecesi "Yurtta Sulh Konseyi" tarafından verilen talimatla Samsun'da görevli Dost Gemisi'ni limandan çıkararak açığa götürdükleri vurgulandı.
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  • 08 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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