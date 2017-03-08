Yol Durumu
  1. HalLİCE operasyon
  2. 4 yıldızlı sanık

İnsanlık dersi

İnsanlık dersi
Türkiye dünyaya bir kez daha insanlık dersi verdi! Esad'ın u, ailesiyle görüştürüldü. Hatay'ın merkez Antakya İlçesi Yayladağı kırsalına düşen uçağının pilotu 'ın (56) ailesiyle görüşmesine izin verildi. Sufhan, Suriye'nin Lazkiye kentinde yaşayan ailesiyle yaptığı görüşmede, durumunun iyi olduğunu belirterek, endişe etmemelerini istedi. Tedavisi süren pilotun genel sağlık durumunun iyi olduğu, ameliyatının da başarılı geçtiği kaydedildi.

KARAKUTUSU BULUNDU
Öte yandan Ankara ve Eskişehir'den giden kaza kırım heyeti, uçağın karakutusuna ulaştı. Söz konusu heyete Rusya'dan iki uzmanın da eşlik ettiği açıklandı. Karakutu yoğun güvenlik önlemleri altında Ankara'ya gönderildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan Jandarma ise sivillerin enkaza yaklaşmasına izin vermedi.
Etiketler: , ,
  • 08 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar