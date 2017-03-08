İnsanlık dersi

Türkiye dünyaya bir kez daha insanlık dersi verdi! Esad'ın pilotu, ailesiyle görüştürüldü. Hatay'ın merkez Antakya İlçesi Yayladağı kırsalına düşen Suriye uçağının pilotu Mehmet Sufhan'ın (56) ailesiyle görüşmesine izin verildi. Sufhan,Suriye'nin Lazkiye kentinde yaşayan ailesiyleyaptığı görüşmede, durumunun iyi olduğunubelirterek, endişe etmemelerini istedi. Tedavisi süren pilotun genel sağlık durumunun iyi olduğu, ameliyatının da başarılı geçtiği kaydedildi.
KARAKUTUSU BULUNDU
Öte yandan Ankara ve Eskişehir'den giden kaza kırım heyeti, uçağın karakutusuna ulaştı. Söz konusu heyete Rusya'dan iki uzmanın da eşlik ettiği açıklandı. Karakutu yoğun güvenlik önlemleri altında Ankara'ya gönderildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan Jandarma ise sivillerin enkaza yaklaşmasına izin vermedi.
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