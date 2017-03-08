Başına 1 milyon TL konulan "Erhan-Siser" kod adlı Edip Yetüt'le birlikte 7 PKK'lının öldürüldüğü açıklandı. Terörist Yetüt'ün 22 ayrı hain saldırıyı düzenlediği saptandı. Ayrıca terörist Yetüt, Ankara Merasim Sokak'taki kanlı saldırıyı organize edenler arasındaydı. Hainin Diyarbakır'da da 7 ayrı saldırı yaptığı anlaşıldı.
HalLİCE operasyon
Güvenlik güçlerimiz kan lobisine bir darbe daha indirdi. Başına 1 milyon TL ödül konulan PKK’lı terörist, Diyarbakır Lice’deki operasyonda ölü ele geçirildi.
Başına 1 milyon TL konulan "Erhan-Siser" kod adlı Edip Yetüt'le birlikte 7 PKK'lının öldürüldüğü açıklandı. Terörist Yetüt'ün 22 ayrı hain saldırıyı düzenlediği saptandı. Ayrıca terörist Yetüt, Ankara Merasim Sokak'taki kanlı saldırıyı organize edenler arasındaydı. Hainin Diyarbakır'da da 7 ayrı saldırı yaptığı anlaşıldı.
Etiketler: Edip Yetüt , PKK , Lice
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Gazete
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