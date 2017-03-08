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Hal operasyon

Güvenlik güçlerimiz kan lobisine bir darbe daha indirdi. Başına 1 milyon TL ödül konulan ’lı terörist, Diyarbakır ’deki operasyonda ölü ele geçirildi.

HalLİCE operasyon
Kanlı terör örgütü 'ya hem sınır içinde hem sınır dışında operasyon başlatıldı. Diyarbakır'ın Lice, Hani ve Kulp ile Bingöl'ün Genç ilçelerinde son yılların en büyük operasyonu yapıldı. Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat timlerinin ortaklaşa yürüttüğü operasyonun en sıcak anları 'de yaşandı.



Başına 1 milyon TL konulan "Erhan-Siser" kod adlı Edip Yetüt'le birlikte 7 PKK'lının öldürüldüğü açıklandı. Terörist Yetüt'ün 22 ayrı hain saldırıyı düzenlediği saptandı. Ayrıca terörist Yetüt, Ankara Merasim Sokak'taki kanlı saldırıyı organize edenler arasındaydı. Hainin Diyarbakır'da da 7 ayrı saldırı yaptığı anlaşıldı.
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  • 08 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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