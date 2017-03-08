'Cep'hane!

Türkiye, 15 Temmuz gecesi en büyük hainliği yaşadı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içindeki Fetullahçı yapılanma, darbe yapmaya kalkıştı. Şimdi ise hesap zamanıydı. Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı FETÖ'nün çatı iddianamesi tamamlandı. Genelkurmay Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü'nde görevli Kurmay Albay Osman Kılıç'ın Yurtta Sulh Konseyi listesinde yer aldığı vurgulandı. İddianameye göre Kılıç,darbe gecesi adeta telefon santrali gibiçalıştı. Darbenin planlaması ve icrasındaaktif olarak rol alan Kılıç, 14 Temmuzsabahı ile 16 Temmuz sabahı arasında154 telefon görüşmesi yaptı.
SEYMEN'LE 37 KEZ GÖRÜŞTÜ
Kılıç'ın darbe girişimi esnasında Mürted (Akıncılar) Üssü'nde bulunduğu, darbede aktif olarak görev alan kişilerle irtibat halinde olduğu anlaşıldı. CuntacıKılıç'ın, kullandığı telefon hattını İMEİnumaraları tespit edilen 3 ayrı telefonatakarak görüşmeler yaptığı saptandı. Kılıç'ın telefonla irtibat sağladığı kişiler arasında cuntacı Semih Terzi, Ümit Bak ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timin başındaki Binbaşı Şükrü Seymen de vardı. Kılıç, sadece Şükrü Seymen'i 37 kez aradı. Bu görüşme trafiği 15 Temmuz'da saat 21.47'de başladı. 16 Temmuz sabah saat 07.21'e kadar sürdü. Cuntacı Şaban Dişli'nin deYurtta Sulh Konseyi'nde1 numara olarak gösterilentutuklu Hava Kuvvetlerieski Komutanı OrgeneralAkın Öztürk'le 7 ayrıgörüşme yaptığı anlaşıldı. Dişli, 15 Temmuz'da saat 20.35'teki ilk görüşmesini ise Genelkurmay Özel Kalem Müdürü Başdanışmanı Orhan Yıkılkan ile yaptı. Dişli'nin Yıkılkan ile 16Temmuz günü saat 09.56'ya kadar12 kez görüştüğü saptandı. Dişli'nin ayrıca, saat 11.47 ve 14.29 saatleri arasında Eskişehir'deki 1. Ana Jet Komutanlığı'na bağlı sabit hat ile 12 kez görüştüğü de ortaya çıktı.
KİMSE SAVUNMUYOR Muğla'da,Cumhurbaşkanı TayyipErdoğan'a suikast için kaldığıoteli basan hainler, dün hakimkarşısına çıktı. Davanın bir numaralısanığı olan Gülen'i hiçbir avukat savunmakistemediği için Muğla Barosu'nun hala CMKkapsamında avukat görevlendiremediğiaçıklandı. Savunmasını yapan helikopter1'inci pilotu Albay Murat Dağlı ise"Koordinatları Tuğgeneral GökhanSönmezateş verdi. Cumhurbaşkanı'nınİstanbul'a indiğini öğrendiğimizdeçok rahatladım" diyekonuştu.
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