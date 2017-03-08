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'Cep'hane!

’nün girişimine yönelik hazırlanan çatı iddianamesi tamamlandı. 15 Temmuz gecesi darbeciler arasında yaşanan trafiği tek tek anlatıldı! “” listesinde yer alan Kurmay Albay , aralarında Semih Terzi’nin bulunduğu larla 154 telefon görüşmesi yaptı. ise ’ü 7 kez aradı!

Cephane!
Türkiye, 15 Temmuz gecesi en büyük hainliği yaşadı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içindeki Fetullahçı yapılanma, yapmaya kalkıştı. Şimdi ise hesap zamanıydı. Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 'nün çatı iddianamesi tamamlandı. Genelkurmay Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü'nde görevli Kurmay Albay 'ın listesinde yer aldığı vurgulandı. İddianameye göre Kılıç, darbe gecesi adeta telefon santrali gibi çalıştı. Darbenin planlaması ve icrasında aktif olarak rol alan Kılıç, 14 Temmuz sabahı ile 16 Temmuz sabahı arasında 154 telefon görüşmesi yaptı.

SEYMEN'LE 37 KEZ GÖRÜŞTÜ
Kılıç'ın darbe girişimi esnasında Mürted (Akıncılar) Üssü'nde bulunduğu, darbede aktif olarak görev alan kişilerle irtibat halinde olduğu anlaşıldı. Cuntacı Kılıç'ın, kullandığı telefon hattını İMEİ numaraları tespit edilen 3 ayrı telefona takarak görüşmeler yaptığı saptandı. Kılıç'ın la irtibat sağladığı kişiler arasında Semih Terzi, Ümit Bak ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timin başındaki Binbaşı Şükrü Seymen de vardı. Kılıç, sadece Şükrü Seymen'i 37 kez aradı. Bu görüşme trafiği 15 Temmuz'da saat 21.47'de başladı. 16 Temmuz sabah saat 07.21'e kadar sürdü. Cuntacı Şaban Dişli'nin de Yurtta Sulh Konseyi'nde 1 numara olarak gösterilen tutuklu Hava Kuvvetleri eski Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'le 7 ayrı görüşme yaptığı anlaşıldı. Dişli, 15 Temmuz'da saat 20.35'teki ilk görüşmesini ise Genelkurmay Özel Kalem Müdürü Başdanışmanı Orhan Yıkılkan ile yaptı. Dişli'nin Yıkılkan ile 16 Temmuz günü saat 09.56'ya kadar 12 kez görüştüğü saptandı. Dişli'nin ayrıca, saat 11.47 ve 14.29 saatleri arasında Eskişehir'deki 1. Ana Jet Komutanlığı'na bağlı sabit hat ile 12 kez görüştüğü de ortaya çıktı.

KİMSE SAVUNMUYOR
Muğla'da, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a suikast için kaldığı oteli basan hainler, dün hakim karşısına çıktı. Davanın bir numaralı sanığı olan Gülen'i hiçbir avukat savunmak istemediği için Muğla Barosu'nun hala CMK kapsamında avukat görevlendiremediği açıklandı. Savunmasını yapan helikopter 1'inci pilotu Albay Murat Dağlı ise "Koordinatları Tuğgeneral Gökhan Sönmezateş verdi. Cumhurbaşkanı'nın İstanbul'a indiğini öğrendiğimizde çok rahatladım" diye konuştu.
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  • 08 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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