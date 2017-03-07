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da temizlik

Tapuda temizlik
15 Temmuz darbe girişimi sonrası da da büyük temizlik gerçekleştirildi. 'nün 6 bin tapusu devlet envanterine girdi. 210 bin taşınmaz incelemeye alınırken, bunlardan 60 bini bloke edildi. Bu kapsamda mahkeme kararları doğrultusunda usulsüz bir şekilde eşlere devredilen mallara da el konuldu. FETÖ'nün tapudaki mal varlığının değerinin ise 5-6 milyar TL'yi bulduğu kaydedildi.


HAZAL ATEŞ
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