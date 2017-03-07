Yol Durumu
  1. O yaver ifade verdi
  2. Kılıçdaroğlu tam dağıttı

’yi karanlığa gömdük

PYD’yi karanlığa gömdük
Türkiye, Fırat Nehri üzerinden Suriye'ye bıraktığı suyu kesti. PKK/ 'li teröristlerin elindeki Kobani ve Menbiç elektriksiz kaldı. Suriye'de bulunan Teşrin Barajı'ndaki su oranının azalması ve bundan ötürü pek çok yerde elektrik kesintileri yaşanmasıyla ilgili terör örgütü PKK/PYD tutuştu.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar