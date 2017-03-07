O yaver ifade verdi

Bolu'da dün FETÖ'nün darbe davası vardı. 3'ü tutuklu 10 eskiasker hakim karşısına çıktı. İlkolarak Tuğgeneral İsmail Güneşersavunma yaptı, Güneşer, 15Temmuz darbe girişimi sırasındaŞemdinli'de geçici görevliolduğunu anlattı. Suçlamaları kabul etmediğini açıkladı. "5 yıl boyunca Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başyaverliğini yaptığım süreçte hem ailem hem de kendim hakkında istihbari çalışmalar yapıldığını biliyorum. Örgütle bağlantım olsaydı ortaya çıkardı. Ayrıca istesem çok iyi bildiğim Irak bölgesine kaçabilirdim. Ama beni almak için gelen emniyet müdürünün arabasına bindim. Aklanmak için sizin karşınızdayım" ifadelerini kullandı.
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