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O yaver ifade verdi

O yaver ifade verdi
Bolu'da dün FETÖ'nün darbe davası vardı. 3'ü tutuklu 10 eski asker hakim karşısına çıktı. İlk olarak Tuğgeneral İsmail Güneşer savunma yaptı, Güneşer, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Şemdinli'de geçici görevli olduğunu anlattı. Suçlamaları kabul etmediğini açıkladı. "5 yıl boyunca Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başyaverliğini yaptığım süreçte hem ailem hem de kendim hakkında istihbari çalışmalar yapıldığını biliyorum. Örgütle bağlantım olsaydı ortaya çıkardı. Ayrıca istesem çok iyi bildiğim Irak bölgesine kaçabilirdim. Ama beni almak için gelen emniyet müdürünün arabasına bindim. Aklanmak için sizin karşınızdayım" ifadelerini kullandı.
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