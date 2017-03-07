Kılıçdaroğlu tam dağıttı

Başbakan Yıldırım, atv-aHaber'in ortak canlı yayınında çarpıcı açıklamalar yaptı:



BAHÇELİ GÜZEL MESAJ VERDİ: Sayın Bahçeli, Cumhurbaşkanımızın yaptığımız açıklamalar üzerine güzel bir davranış içerisinde Avrupa'ya güzel bir mesaj verildi. Türkiye'nin milli meselelerde bir araya gelmesinin güzel olduğunu düşünüyorum.



KEMAL BEY'İN SİSTEMDEN HABERİ YOK: Bugün (dün) bir programda, 'bu sistem değişirse başbakan ile cumhurbaşkanı anlaşamazsa ne olacak memleketin hali' diyor. Neresinden bakarsan bak bir fecaat. Bir kere değişiklikten haberi yok. İkincisi de şu altındaki gerçek su yüzüne çıkıyor. Tam da bizim dediğimizi diyor. Yani cumhurbaşkanı ile başbakan arasında mevcut sistem devam ederse mutlaka arıza çıkar. Söylemek istediği bu. Ama unutuyor değişiklik yaptığımızı, bizim söylediğimiz bir başka yönden doğruluyor.



BİZE SÖKMEZ: (Hürriyet'in manşeti) O konu eski Türkiye alışkanlıkları. 28 Şubat'ta, 'genç subaylar, silahlı kuvvetler, asker rahatsız' gibi başlıklar ata ata Refah Yol hükümetini alaşağı ettiler. Ama bu AK Parti iktidarına sökmez. Biz emri milletten alıyoruz.



MENBİÇ BAYRAK YARIŞINA DÖNDÜ: Menbiç'te işler biraz keyifli hale geliyor. Orada işte ABD bayrak dikiyor, yanına Rusya bayrak dikiyor. Bayrak yarışına döndü iş. Bizim Menbiç'te El Bab'da, Suriye'de de gözümüz yok. Bizim dediğimiz çok açık, burada PYD unsurları Fırat'ın doğusuna geçecek. Burası PYD/YPG'den temizlenecek.



SİNCAR'DA GEREKENİ YAPARIZ: Sincar veya Şengal bölgesi bizim için önemli. PKK burada ikinci bir Kandil oluşturmaya çalışıyor. Buna izin vermeyeceğimizi buradan teröristleri temizlemek ve uzaklaştırmak bizim gündemimizde olduğunu zaten söyledik. Ancak bize Peşmerge ve Bağdat yönetimi, 'biz o işi Peşmerge ile ve Irak güvenlik güçleri ile birlikte halledeceğiz' dediler. Şu anda biz onun gerçekleşmesini bekliyoruz. Adım atılırsa ne ala, atılmazsa biz kendi başımıza bakacağız.



