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’dan açıklama

Kanada’dan FETÖye kötü haber
ABD'deki malikanesinde saklanan teröristbaşı Gülen'in 'ya kaçacağı belirtildi. Hatta Gülen'in burada arazi aldığı kaydedildi. Türkiye'nin tepkisi üzerine Kanada'dan bir açıklama geldi. Açıklamada, Kanada hükümetinin terörle mücadele konusunda Türkiye ile tam bir işbirliği içinde olduğu belirtildi. Ayrıca FETÖ'yle ilgili delil ulaştırılması durumunda harekete geçileceği kaydedildi.


RAGIP SOYLU
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